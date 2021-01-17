Son dakika... İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 86 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 86 artarak 56 bin 803'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 86 kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 bin 16 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 56 bin 803'e, vaka sayısının da 1 milyon 330 bin 411'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 374'ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 119 bin 132'ye ulaştığını ifade etti.

Lari ayrıca, ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 8 milyon 527 bin 307 olduğunu kaydetti.