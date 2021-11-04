Son dakika: İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 158 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 158 artarak 126 bin 921'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 9 bin 862 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 1251'inin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 964 bin 824'e yükseldiği ülkede, 158 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 126 bin 921'e çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 3 bin 756 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da, 54 milyon 509 bin 210 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 37 milyon 127 bin 998 kişiye ikinci dozu, 109 bin 724 kişiye de üçüncü dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 91 milyon 746 bin 932 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre ülke genelinde 29 şehir "yüksek riskli" anlamına gelen "kırmızı", 112 şehir "orta riskli" olan "turuncu", 221 şehir "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" ve 86 şehir "risksiz" olarak ifade edilen "mavi" kategoride yer alıyor.