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Son dakika: İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 87 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika: İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 87 kişi hayatını kaybetti

27.11.2021 18:25
Son dakika: İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 87 kişi hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 87 artarak 129 bin 549'a yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 87 artarak 129 bin 549'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 3 bin 45 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 583'ünün hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 105 bin 101'e yükseldiği ülkede, 87 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 129 bin 549'a çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 3 bin 356 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da 57 milyon 332 bin 853 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 46 milyon 328 bin 337 kişiye ikinci dozu, 948 bin 168 kişiye ise üçüncü dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 104 milyon 609 bin 358 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre ülke genelinde "yüksek riskli" anlamına gelen "kırmızı" kategoride hiç şehir kalmazken, 22 şehir "orta riskli" olan "turuncu", 207 şehir "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" ve 219 şehir "risksiz" olarak ifade edilen "mavi" kategoride yer alıyor.

Togo Cumhuriyeti, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 87 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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