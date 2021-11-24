Son dakika! İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 95 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 95 artarak 129 bin 280'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 4 bin 813 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 724'ünün hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 92 bin 822'ye yükseldiği ülkede, 95 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 129 bin 280'e çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 3 bin 375 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da 57 milyon 61 bin 606 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 45 milyon 655 bin 771 kişiye ikinci dozu, 864 bin 992 kişiye de üçüncü dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 103 milyon 582 bin 369 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre ülke genelinde 8 şehir "yüksek riskli" anlamına gelen "kırmızı", 58 şehir "orta riskli" olan "turuncu", 236 şehir "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" ve 146 şehir "risksiz" olarak ifade edilen "mavi" kategoride yer alıyor.