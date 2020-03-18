Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti

14 dakika önce

Son dakika: İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 147 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 1135'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) komşumuz İran'da güm geçtikçe etkisini artıyor. İran'dan yapılan açıklama son 24 saatte 147 kişinin daha ölümcül salgın sebebiyle hayatını kaybettiği açıklandı. Böylelikle ülkede koronavirüs sebebiyle yaşanan toplam can kaybı bin 135'e yükseldi.

VAKA SAYISI 16 BİNE ULAŞTI

Çin ve İtalya'dan sonra virüsün kendini en çok hissettirdiği ülke olan İran'da vaka sayısı 16 bini aştı. Ülkede koronavirüs sebebiyle hayat durma noktasına gelirkenson 124 saatte yaşanan 147 ölümle beraber toplam can kaybı bin 135'e yükseldi.

Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti
Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, İran, Sağlık, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:40 

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