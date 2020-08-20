Son Dakika: İran'da üniversite sınav sorularına ait olduğu iddia edilen fotoğrafları paylaşanlar gözaltına... - Son Dakika

İran'da "üniversiteye giriş sınavlarında şüphe oluşturmak amacıyla" sınav sorularına ait olduğu iddia edilen fotoğrafları internette paylaştığı tespit edilen kişilerin gözaltına alındığı bildirildi.

İran devlet televizyonuna göre, Eğitim Ölçme Değerlendirme Kurumu Sözcüsü Fatıma Zerrinamizi, internette paylaşılan sınav sorularına ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

Eğitim Ölçme Değerlendirme Kurumunun konuyla ilgili güvenlik güçleri ile koordinasyon halinde hareket ettiğini belirten Zerrinamizi, "Sınav sorularını yayımlayan gruplar tespit edildi, bu kişilerden bazıları gözaltına alındı. Diğer suçlular da yakalanacak." dedi.

Başkent Tahran'da aynı suçlamayla iki kişinin daha tespit edildiğini aktaran Zerrinamizi, "Yapılan araştırmalara göre, bu kişilerin bu fotoğrafları yayımlamadaki asıl hedefleri sahtecilik değil, sınavlar hakkında şüphe uyandırmaktır." ifadelerini kullandı.

Gözaltındaki kişi sayısına ilişkin net bilgi vermeyen Zerrinamizi, internette paylaşılan görüntülerin sınav sorularına ait olmadığının altını çizdi.

İran Polis Teşkilatı (NACA) Siber Suçlarla Mücadele Birimi Müdür Yardımcısı Ramin Paşayi, pazartesi yaptığı açıklamada, çeşitli eyaletlerde sosyal medyadan üniversiteye giriş sınav sorularını sattığını iddia eden bir grup dolandırıcının da gözaltına alındığını duyurmuştu.