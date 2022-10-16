Olaylar sırasında kaçmaya teşebbüs eden mahkumların yakalandığı belirtilen açıklamada, yaralıların çoğunun ayakta tedavi edildiği, hastanede tedavi gören 10 mahkumdan 4'ünün ise durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son Dakika | İran'daki Evin Hapishanesinde çıkan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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