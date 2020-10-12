Son dakika: İran'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a ateşkese uyma çağrısı - Son Dakika

Son dakika: İran'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a ateşkese uyma çağrısı

12.10.2020 10:23
Son dakika: İran'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a ateşkese uyma çağrısı, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki ateşkesin ihlal edilmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, ateşkese bağlı kalınması çağrısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki ateşkesin ihlal edilmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, ateşkese bağlı kalınması çağrısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığına ait internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Hatipzade, "İran, Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti arasında son yaşanan çatışmalarla ilan edilen ateşkesin ihlal edilmesinden üzüntü duyarak, tarafları şehirlerin altyapıları ve yerleşim alanlarına roketle saldırılmasından geri durmaya davet etmekte ve sivillerin öldürülmesini kınamaktadır." ifadelerini kullandı.

Tahran yönetiminin saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin ailelerinin acılarını paylaştığını dile getiren Hatipzade, "İran, tarafları bir kez daha ateşkese uymaya, uluslararası hukuk çerçevesinde görüşmelere devam etmeye, birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı göstermeye ve işgal edilen şehirleri boşaltmaya davet ediyor. (Tahran yönetimi) bölgede kalıcı barış ve sürdürülebilir bir çözümün sağlanması için görüşmeleri kolaylaştırmaya hazır olduğunu ilan eder." açıklamasında bulundu.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim Cumartesi günü saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden, Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 9 kişi ölmüş, 34 kişi yaralanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan, Azerbaycan, İran, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: İran'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a ateşkese uyma çağrısı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Cari denge ağustosta 4,6 milyar dolar açık verdi Bakan Koca: Ayasofya için özel koronavirüs bildirimi olmadı Esenyurt'ta 11 yaşındaki çocuğa çarpan minibüsçüye meydan dayağı! O anlar kamerada Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan oyuncu değişikliği tepkisi: Ne yapıyorsun hocam, maç bitti Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti Sinan Özen, 8 aylık kızı Neva'nın 7. ameliyatı için sevenlerinden dua istedi Gece vakti dehşet! Tartıştığı karısını çocuğunun gözü önünde boynundan bıçaklayarak katletti
Hatay'daki yangınlarla ilgili HDP'den dikkat çeken çıkış: Lanetliyoruz Hatay'daki yangınlarla ilgili HDP'den dikkat çeken çıkış: Lanetliyoruz         
10:26
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 369 bin kişi azalarak 4 milyon 227 bin kişi oldu Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 369 bin kişi azalarak 4 milyon 227 bin kişi oldu         
09:59
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi         
09:43
Aydın'da alkollü gençlerle bekçiler arasında silahlı, bıçaklı kavga Aydın'da alkollü gençlerle bekçiler arasında silahlı, bıçaklı kavga         
09:14
Erken seçim tartışmalarının gölgesinde, AK Parti ve MHP seçim barajının düşürülmesi için çalışmalara başladı Erken seçim tartışmalarının gölgesinde, AK Parti ve MHP seçim barajının düşürülmesi için çalışmalara başladı         
09:02
Son Dakika! Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti Son Dakika! Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti         
08:39
Sivilleri uykusunda öldüren Ermenistan'dan akılalmaz suçlama! Ateşkesi Azerbaycan bozuyormuş Sivilleri uykusunda öldüren Ermenistan'dan akılalmaz suçlama! Ateşkesi Azerbaycan bozuyormuş         
08:20
MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu! Rakibi gözyaşlarına hakim olamadı MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu! Rakibi gözyaşlarına hakim olamadı         
07:27
Sigara için çakmağını çakan genci tekme tokat dövüp polise teslim ettiler Sigara için çakmağını çakan genci tekme tokat dövüp polise teslim ettiler         
01:07
İrfan Can Kahveci, koronavirüslü biriyle aynı ortamda olduğu için milli takım aday kadrosundan çıkarıldı İrfan Can Kahveci, koronavirüslü biriyle aynı ortamda olduğu için milli takım aday kadrosundan çıkarıldı         
23:59
Merve Boluğur, kırmızı mayosuyla güneşlendiği anları paylaştı Merve Boluğur, kırmızı mayosuyla güneşlendiği anları paylaştı         
22:02
Hatay yangınında tüm ev yandı, bir tek Türk bayrağı zarar görmedi Hatay yangınında tüm ev yandı, bir tek Türk bayrağı zarar görmedi         
21:34
Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor         
20:01
44 saatlik yangınla mücadele eden işçiler, sonunda yorgun düşüp toprakta uyudu 44 saatlik yangınla mücadele eden işçiler, sonunda yorgun düşüp toprakta uyudu         
16:16
Canan Kaftancıoğlu Hakan Bayrakçı'nın kendisinden iş istediğini açıkladı: Ağzına kürekle vurmuştum Canan Kaftancıoğlu Hakan Bayrakçı'nın kendisinden iş istediğini açıkladı: Ağzına kürekle vurmuştum         
15:34
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor         
14:50
Lise öğrencisi, intihar etmeden önce ailesinden helallik istemiş Lise öğrencisi, intihar etmeden önce ailesinden helallik istemiş         
14:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 10:37:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: İran'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a ateşkese uyma çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei