Son dakika... İran'dan El Kaide'nin iki numarasının Tahran'da öldürüldüğü iddiasına yalanlama - Son Dakika

Son dakika... İran'dan El Kaide'nin iki numarasının Tahran'da öldürüldüğü iddiasına yalanlama

14.11.2020 14:17
Son dakika... İran'dan El Kaide'nin iki numarasının Tahran'da öldürüldüğü iddiasına yalanlama, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre İran Dışişleri Sözüsü Said Hatipzade, El Kaide terör örgütünün iki numaralı ismi Abdullah Ahmed Abdullah'ın Tahran'da İsrail ajanları tarafından öldürüldüğü iddialarını yalanladı.

İran Dışişleri Sözüsü Said Hatipzade, El Kaide terör örgütünün iki numaralı ismi Abdullah Ahmed Abdullah'ın Tahran'da İsrail ajanları tarafından öldürüldüğü iddialarını yalanladı.

ABD merkezli New York Times gazetesi, ABD'nin terör saldırısı düzenleme suçundan aradığı El Kaide terör örgütünün iki numaralı ismi Abdullah Ahmed Abdullah'ın 7 Ağustos'ta motosikletli iki İsrailli ajan tarafından Tahran'da öldürüldüğünü iddia etti. Gazete, söz konusu suikastın ABD'nin isteği doğrultusunda gerçekleştirildiğini öne sürerek Abdulah'ın yanında olan kızı Miriam'ın da vurularak öldürüldüğünü yazdı.

Tahran'da öldürüldüğü iddia edilen Abdullah, 7 Ağustos 1998 tarihinde Afrika'daki iki ABD Büyükelçiliği'ne terör saldırısı düzenlemişti. ABD federal polisi, El Kaide örgütünün iki numaralı ismi için yakalama kararı çıkartmış ve her türlü bilgi için 10 milyon dolarlık ödül teklif etmişti.

İran'dan yalanlama

İran Dışişleri Sözüsü Said Hatipzade, El Kaide terör örgütünün iki numaralı ismi Abdullah Ahmed Abdullah'ın Tahran'da İsrail ajanları tarafından öldürüldüğü iddialarını yalanladı. Hatipzade açıklamasında hiçbir El Kaide üyesinin veya liderinin İran'da yaşamadığını belirterek, "ABD medyasına tavsiyemiz ABD ve siyonist İsrail makamlarının Hollywood senaryolarından etkilenmemeleridir. Hiçbir El Kaide üyesi veya lideri İran'da yaşamıyor ve böyle bir suikast yaşanmamıştır" dedi.

ABD'nin İran'ı El Kaide terör örgütü ile ilişkilendirmek istediğini kaydeden Hatipzade, "ABD daha öncede benzer yalan iddialarda bulundu. Ancak şuan ABD yönetimi bunu bir alışkanlık haline getirdi ve İran karşıtlığı için bu yalan iddiaları kullanmaya çalışıyor" ifadelerini kulandı.

New York Times'ın İsrailli ajanlar tarafından öldürüldüğünü iddia ettiği El Kaide liderine ilişkin haberin, 8 Ağustos'ta İran medyasında Lübnan vatandaşı baba ve kızın ölümü şeklinde paylaşıldığı belirtildi. İran medyası, iki motosikletli tarafından öldürüldüğü iddia edilen baba ve kızın isimlerini Ahmet Davud ve Meryem Davud olarak açıklamıştı. - TAHRAN

Amerika Birleşik Devletleri, El Kaide, Tahran, İran, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika... İran'dan El Kaide'nin iki numarasının Tahran'da öldürüldüğü iddiasına yalanlama - Son Dakika


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