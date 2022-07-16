Son dakika haberleri | İran Devrim Muhafızları Ordusu Karargahında patlama - Son Dakika
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Son dakika haberleri | İran Devrim Muhafızları Ordusu Karargahında patlama

16.07.2022 12:01

Son dakika habere göre - İran Devrim Muhafızları Ordusu Karargahında patlama İran'da rejim karşıtı faaliyet ve terör eylemleri ile bilinen Halkın Mücahitleri Örgütü, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Meşhed kentinde bulunan "Yasir" karargahına saldırı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

- İran Devrim Muhafızları Ordusu Karargahında patlama

MEŞED - İran'da rejim karşıtı faaliyet ve terör eylemleri ile bilinen Halkın Mücahitleri Örgütü, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Meşhed kentinde bulunan "Yasir" karargahına saldırı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

İran'ın Meşhed kentinde İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun "Yasir" karargahında patlama meydana geldi. İran'da rejim karşıtı faaliyet ve terör eylemleri ile bilinen Halkın Mücahitleri Örgütü tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Yasir karargahına saldırı düzenlendiği belirtildi. Saldırının Cuma yerel saatle 22.05 sularında gerçekleştirildiği aktarıldı. Açıklamayla birlikte paylaşılan görüntüde ise karargahta patlamaların meydana geldiği görüldü.

Öte yandan, Halkın Mücahitleri Örgütü, 1 Temmuz'da Tahran'da Devrim Muhafızları Ordusu'na ait Malik Eşter karargahına yönelik bir saldırı daha gerçekleştirdiğini açıklamış ve saldırıya ilişkin görüntü paylaşmıştı.

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Kaynak: İHA

Devrim Muhafızları, İran, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | İran Devrim Muhafızları Ordusu Karargahında patlama - Son Dakika

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