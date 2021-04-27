Son Dakika | İran Devrim Muhafızları Ordusundan bir komutan, "güvenlik hadisesi" sonucu hayatını kaybetti
27.04.2021 15:23
Son dakika haber: İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu bir komutanın ülkenin kuzeybatısında gerçekleşen bir "güvenlik hadisesi" sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu bir komutanın ülkenin kuzeybatısında gerçekleşen bir "güvenlik hadisesi" sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.
Haberi İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars duyurdu.
Fars'ın haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Uşnu kentindeki komutanı Vahid Zerefşan dün yaşanan bir "güvenlik hadisesi" sonucunda yaşamını yitirdi.
İranlı komutanın ölümüne yol açan olayla ilgili daha fazla bilgi verilmedi.
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