Son dakika! İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'dan Şam'a ziyaret - Son Dakika
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Son dakika! İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'dan Şam'a ziyaret

23.03.2022 15:09
Son dakika! İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'dan Şam'a ziyaret

Edinilen son dakika haberine göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki heyet, Suriye'nin başkenti Şam'a ziyarette bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki heyet, Suriye'nin başkenti Şam'a ziyarette bulundu.

Esed rejiminin ajansı SANA'nın haberine göre, Şam'a ziyaret gerçekleştiren İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, rejimin Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile görüştü.

Havalimanında Mikdad tarafından karşılanan İranlı Bakan Abdullahiyan, basına yaptığı açıklamada, Suriye'deki rejime desteklerini yineledi.

Abdullahiyan, "Aynı hendekteyiz. İki ülke arasındaki stratejik ilişkiler en iyi koşullardan geçmektedir. Burada iki ülkenin siyasi ve ekonomik alanlardaki çıkarlarını görüşeceğiz." dedi.

İran basınının bildirdiğine göre, Abdullahiyan ve beraberindeki heyet, ilerleyen saatlerde Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed ile görüşmesinin ardından resmi temaslarda bulunmak üzere Lübnan'a geçecek.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan son aylarda Suriye'ye üçünü ziyaretini gerçekleştirdi.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Hüseyin Emir, Suriye, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'dan Şam'a ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'dan Şam'a ziyaret - Son Dakika
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