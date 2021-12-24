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Son Dakika | İran Dışişleri Bakanı, Azerbaycan ile ilişkilerde yeni bir sayfa açma kararı aldıklarını söyledi - Son Dakika

Son Dakika | İran Dışişleri Bakanı, Azerbaycan ile ilişkilerde yeni bir sayfa açma kararı aldıklarını söyledi

24.12.2021 15:28
Son Dakika | İran Dışişleri Bakanı, Azerbaycan ile ilişkilerde yeni bir sayfa açma kararı aldıklarını söyledi

Edinilen son dakika gelişmesine göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Azerbaycan ile ilişkilerde yeni bir sayfa açma kararı aldıklarını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Azerbaycan ile ilişkilerde yeni bir sayfa açma kararı aldıklarını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 22 Aralık'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gerçekleştirdiği resmi ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Abdullahiyan, "Bakü ziyaretinde ilişkilerde yeni bir sayfa açılması konusunda anlaşmaya vardık. (Azerbaycan Devlet Başkanı) Sayın İlham Aliyev ile samimi görüşmede ilişkilerin yol haritası iyi şekilde çizildi. Mevkidaşım Ceyhun Bayramov ve Milli Meclis Başkanı (Sahibe Gafarova) ile de faydalı istişarelerde bulundum." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, komşularla ilişkilere öncelik vermeye devam edeceklerini kaydetti.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Hüseyin Emir, Azerbaycan, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | İran Dışişleri Bakanı, Azerbaycan ile ilişkilerde yeni bir sayfa açma kararı aldıklarını söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | İran Dışişleri Bakanı, Azerbaycan ile ilişkilerde yeni bir sayfa açma kararı aldıklarını söyledi - Son Dakika
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