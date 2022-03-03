Son dakika: İran Dışişleri Bakanı: "Savaş, Ukrayna'daki krizin ve diğer krizlerin çözümü değildir" - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ukrayna'daki krizin çözümünün savaş olmadığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan ile İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Ukrayna ve Yemen'deki gelişmeler ele alındı.

Abdullahiyan, İran-İrlanda arasındaki iş birliğinin etkin bir şekilde artırılmasını, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesini umduğunu belirtti.

Görüşmede, Ukrayna'daki savaşa değinen Abdullahiyan, "Savaş, Ukrayna'daki krizin ve diğer krizlerin çözümü değildir. Elbette krizin kökleri ve NATO'nun bölgede militarizmi yaygınlaştırma çabaları da görmezden gelinmemelidir." dedi.

Abdullahiyan "Aynı şekilde Yemen konusunda da savaş sona ermeli ve siyasi çözüm birinci öncelik olarak ele alınmalıdır." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), Yemen'deki Husileri "terör örgütü" olarak kabul etmesine işaret eden Abdullahiyan, "Yemen ile ilgili son Güvenlik Konseyi kararı, ülkenin gerçeklerini görmezden geliyor ve Yemen savaşının çözülmesine yardımcı olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

İrlanda Dışişleri Bakanı Coveney ise ülkesinin BMGK'nın Husiler aleyhinde aldığı kararı desteklemediğini belirterek, "İrlanda bu kararı desteklemedi ve Yemen'de diyaloğu destekliyor. İnsani felaketlere tanık olduğumuz ülkelerde Birleşmiş Milletler'in müzakere sürecine katkı sağlaması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Viyana'da devam eden nükleer görüşmelere değinen Coveney, "Müzakereler hususunda tüm taraflar son adımı atmaya istekli ve anlaşma için azami güven ve teminat sağlanması için çaba sarf edilmektedir." ifadelerini kullandı.

İran'ın görüşmelerde ekonomik garantiler konusundaki vurgularının önemli olduğunu belirten Coveney, İrlanda'nın müzakerelerin son aşamasında "güven verici bir rol oynayabileceğini" dile getirdi.