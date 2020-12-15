Son dakika... İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararını kınadı - Son Dakika

Son dakika... İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararını kınadı

15.12.2020 11:46
Son dakika... İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararını kınadı, System.String[]

Son dakika haberler... İran Dışişleri Bakanı Javad Zarif sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, ABD'nin Türkiye'ye karşı yaptırım kararını kınadıklarını ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Javad Zarif sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, ABD'nin Türkiye'ye karşı yaptırım kararını kınadıklarını ifade etti. Zarif, yazılı açıklamayı 'Önce Komşular' etiketiyle paylaştı.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından Türkiye'ye bazı yaptırımların uygulanması kararı, İran tarafından kınandı. İran Dışişleri Bakanı Javad Zarif sosyal medya hesabından 'Önce Komşular' etiketiyle yaptığı açıklamada, 'ABD'nin yaptırımlara bağımlılığını' eleştirerek uluslararası hukuku hiçe saydığını belirtti.Zarif, "ABD'nin son zamanlarda Türkiye'ye uyguladığı yaptırımları şiddetle kınıyoruz, halkının ve hükümetinin yanındayız" dedi.


Son dakika... İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararını kınadı
Son dakika... İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararını kınadı

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, İran, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika... İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararını kınadı - Son Dakika Dünya


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