Son dakika! İran Dışişleri Bakanı Zarif, İsrail'e destek veren Avusturya'ya ziyaretini iptal etti - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Avusturya'da Başbakanlık binasına İsrail bayrağı asılması nedeniyle ülkenin başkenti Viyana'ya gerçekleştireceği ziyareti iptal etti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Avrupa turu kapsamında temaslarda bulunacağı Avusturya ziyaretini iptal etti. Avusturyalı gazeteci Stephanie Lichtenstein sosyal medya paylaşımında, Zarif'in Avusturya'nın başkenti Viyana'ya yapacağı ziyareti, Avusturya'da Başbakanlık binasına İsrail bayrağı asılması nedeniyle iptal ettiğini belirtti.

Lichtenstein, Avusturya Dışişleri Bakanlığı'na dayandırdığı paylaşımında, "İran Dışişleri Bakanı Zarif, Avusturya Başbakanlık binasına İsrail bayrağı asılması nedeniyle son anda ziyaretini iptal etti. Avusturya Dışişleri yetkilileri, İran ile ilişkilerin ziyaretin iptal olmasından olumsuz etkilenmeyeceğini söyledi. Ayrıca Dışişleri yetkilileri, İsrail ile ilişkilerin diğer ülke yetkililerinin ziyaretlerine bağlanamayacağını belirtti" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Zarif'in Avusturya ziyaretini uygun görmediği için iptal ettiğini duyurdu.

Avrupa turu kapsamında İspanya'yı ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Zarif'in buradan Viyana'ya geçmesi bekleniyordu. - TAHRAN