Son dakika! İran Dışişleri Bakanı Zarif oy kullanma haklarının askıya alınması nedeniyle Guterres'e mektup yazdı - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Birleşmiş Milletler'e (BM) ödemek zorunda oldukları finansal katkıyı geciktirdikleri için Genel Kurul'daki oy kullanma hakkını geçici olarak kaybetmeleri üzerine BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup gönderdi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Zarif, Guterres'e yazdığı mektupta ABD'nin bankacılık yaptırımları nedeniyle aidatlarını ödeyemediklerini belirterek "aidatları ödemedikleri gerekçesiyle oy haklarının askıya alınmasını reddettiklerini" ifade etti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı yaptırımları yeniden hayata geçirdiğini ve Joe Biden'ın da bunu müzakerelerde "baskı aracı olarak kullandığını" savunan Zarif, BM'nin oy hakkını askıya alarak İran'ı cezalandırdığını ve bunun "mantığa aykırı yanlış bir karar" olduğunu kaydetti.

Yaptırımlar nedeniyle İran'ın BM ve diğer uluslararası kuruluşlara aidatları ödeyemediğini hatırlatan Zarif, "İran, BMGK'nin daimi üyelerinden birinin (ABD) zoruyla bırakın BM'ye olan aidatları ödemeyi para transferi ve gıda ile ilaç alma hakkından dahi mahrum bırakıldı. Ne yazık ki BM Genel Sekreterliği 3 sene boyunca insanlığa karşı işlenen bu suçlara kayıtsız kalmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

İran ve Orta Afrika Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler'e (BM) ödemek zorunda oldukları finansal katkıyı geciktirdikleri için Genel Kurul'daki oy kullanma hakkını geçici olarak kaybetmişti.

BM Şartı'nın 19'uncu maddesine göre, bir ülkenin örgüte olan aidat borcu, son 2 yılda yaptığı ödemeden fazlaysa o ülkenin BM Genel Kurulu'nda oy kullanma hakkı askıya alınıyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'a gönderdiği mektupta İran ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nin aidatlarını zamanında ödeyemediğini bildirmişti.

BM 75. Genel Kurul Başkanı Sözcüsü Brenden Varma da 4 Haziran'da gazetecilere yaptığı açıklamada, İran ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nin şu aşamada BM Genel Kurulu'nda oy kullanma hakkının olmadığını söyledi.

İran'ın BM Genel Kurulu'nda oy kullanabilmesi için en az 16 milyon 251 bin dolar, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin de 29 bin 365 bin dolar BM'ye ödeme yapması gerekiyor.