İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatibzade, AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Hatibzade, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.

İncelediği fotoğrafları çok beğendiğini söyleyen Hatibzade, haber kategorisinde Ashraf Amra'nın "Mucize kurtuluş", yaşam kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri" fotoğrafına oy verdi.

Sağlık çalışanlarının Kovid-19 salgınında büyük bir mücadele verdiğini ve her türlü saygıyı hak ettiklerini vurgulayan Hatibzade, oyunu bu nedenle onlarla ilgili bir fotoğraftan yana kullandığını dile getirdi.

İranlı yetkili, spor kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda çektiği "Renkli açılış" fotoğrafını tercih etti.