Son dakika... İran, iki Fransız vatandaşının "casusluk" iddiasıyla gözaltına alındığını doğruladı - Son Dakika
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Son dakika... İran, iki Fransız vatandaşının "casusluk" iddiasıyla gözaltına alındığını doğruladı

17.05.2022 16:08
Son dakika... İran, iki Fransız vatandaşının "casusluk" iddiasıyla gözaltına alındığını doğruladı

Son dakika gündem haberi: İran, "kaos ve toplumsal düzensizlik" oluşturmayı planlandıkları gerekçesiyle geçen hafta gözaltına alınan 2 kişinin Fransa vatandaşı olduğunu teyit etti.

İran, "kaos ve toplumsal düzensizlik" oluşturmayı planlandıkları gerekçesiyle geçen hafta gözaltına alınan 2 kişinin Fransa vatandaşı olduğunu teyit etti.

İran devlet televizyonu, iki Avrupalının önceki günlerde gözaltına alınmasıyla ilgili yayımladığı haberinde, Fransız vatandaşı olduğu belirtilen 2 kişiyi "ülkede kaos çıkarmaya çalışan casuslar" olarak niteledi.

Gözaltında tutulan Cecile Kohler ve Jacques Paris adlı Fransızların 28 Nisan'da Tahran'a geldiklerini ve ülkede rejim karşıtı gösterileri organize etmeyi planladıklarının tespit edilmesinin ardından gözaltına alındıkları ifade edildi.

Haberde ayrıca, Fransız vatandaşlarının ülkedeki faaliyetleriyle ilgili fotoğraflar ve video görüntüleri de paylaşıldı.

İran İstihbarat Bakanlığı, 11 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ülkede "kaos, toplumsal düzensizlik ve istikrarsızlık" yaratmayı planlandıkları iddiasıyla iki Avrupalının gözaltına alındığını duyurmuştu.

Açıklamada, söz konusu kişilerin hangi ülkenin vatandaşı oldukları bilgisine yer verilmemişti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, 12 Mayıs'ta konuyla ilgili açıklamasında İran'da gözaltına alınan Avrupalıların Fransız vatandaşı olduğunu belirterek, olayı kınamış ve derhal serbest bırakılmalarını talep etmişti.

Açıklamada, Fransız makamlarının olaydan haberdar olur olmaz İran'ın Paris Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığına çağırdığı bildirilmişti.

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Kaynak: AA

Fransa, Mayıs, Paris, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... İran, iki Fransız vatandaşının 'casusluk' iddiasıyla gözaltına alındığını doğruladı - Son Dakika


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