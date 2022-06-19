Son dakika... İran ile Kazakistan arasında 9 mutabakat zaptı imzalandı

İran ve Kazakistan, çeşitli alanlarda 9 mutabakat zaptı imzaladı.

İran resmi ajansı IRNA'da yayımlanan habere göre, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile resmi ziyaret için Tahran'a gelen Kazakistanlı mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev Sadabad Sarayı'nda görüştü.

Reisi ve Tokayev'in bölgesel meseleleri ve ikili ilişkileri görüştüğü ikili toplantının ardından imza törenine geçildi.

İki ülke bakanları, "transit taşımacılığın geliştirilmesi, enerji, kültürel tarım, ticari-ekonomik alışverişler ve diğer alanları kapsayan 9 mutabakat zaptı imzaladı.

İmza töreninin ardından Kazak mevkidaşı ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Reisi, son 30 yıldır İran'ın Kazakistan ile iyi ilişkilere sahip olduğunu ancak bu ilişkilerin yeterli olmadığını söyledi.

İran ve Kazakistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için zemin oluşturabilecek birçok imkanın bulunduğunu kaydeden Reisi, anlaşmaların imzalanmasının iki ülkenin ilişkileri geliştirme iradesinin önemli bir işareti olduğunu belirtti.

Reisi, iki ülkenin sanayi, tarım, enerji, transit geçiş, petrol ve gaz alanlarında ilişkilerini ilerletebileceğine vurgu yaparak, İran ve Kazakistan'ın kalkınma için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini dile getirdi.

İran Cumhurbaşkanı, şunları ifade etti:

"İkili ilişkilerin yanı sıra iki ülke arasındaki bölgesel ilişkileri genişletmeye kararlıyız. İki ülke arasında Şanghay İşbirliği Örgütü ve Avrasya Birliği gibi bölgesel kuruluşlardaki iş birliği bölgede artabilir."

İranlılar Kazakistan'a vizesiz 14 gün seyahat edebilecek

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev de diplomasi alanındaki ilişkilerinin ilerlediğini, Reisi döneminde Tahran ile Almatı arasında iş birliği ve dostluğun daha da güçlendiğini aktardı.

İran ile diplomatik ilişkilerin 30. yılına girdiğini söyleyen Tokayev, "Kazakistan ile İran her alanda iyi ilişkilere sahip ve bu ilişkiler uluslararası ve bölgesel alanlarda görülmektedir." dedi.

Tokayev, bugünkü toplantıda kapsamlı görüşmeler yapıp birçok konuyu değerlendirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Her iki taraf da transit kapasitesini kullanmakla ilgileniyor ve bu bakımdan doğuyu batıya, kuzeyi güneye bağlayan koridorlar özel bir önem taşıyor."

Kazakistan Cumhurbaşkanı ayrıca İranlıların Kazakistan'a 14 gün vizesiz seyahat edebileceklerini sözlerine ekledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, üst düzey bir heyet ve iş adamları ile bugün İran'ın başkenti Tahran'a gelmiş, İran Tarım Bakanı Cevad Sadatinejad tarafından havaalanında karşılanmıştı.