Son dakika... İran'ın güneydoğusunda bombalı saldırı: 1 ölü - Son Dakika

İran devlet televizyonunun haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada Seravan ilçesinde bombalı saldırı düzenlendiği belirtildi.

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