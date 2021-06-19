Son dakika: İran'ın güneyinde seçim sandıkları taşıyan helikopter düştü: 1 polis öldü - Son Dakika

Olayda sandıkların güvenliğini sağlamakla görevli bir polisin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı belirtildi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre Huzistan eyaletine bağlı Ahmed Fedale kırsal bölgesinden Dezful ilçesine seçim sandığı taşıyan helikopter düştü.

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