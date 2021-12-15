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Son Dakika | İran Kerec Nükleer Tesisine yeniden kamera sistemi kuracak - Son Dakika

Son Dakika | İran Kerec Nükleer Tesisine yeniden kamera sistemi kuracak

15.12.2021 18:21
Son Dakika | İran Kerec Nükleer Tesisine yeniden kamera sistemi kuracak

Son dakika haberine göre Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ve İran Atom Enerjisi Kurumu arasında uzun süredir devam eden görüşmeler sonucu, bu ülkenin Kerec Nükleer Tesisindeki faaliyetlerini doğrulama ve gözetleme için kullanılan kamera sisteminin yeniden kurulması için anlaşma sağlandığı bildirildi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ve İran Atom Enerjisi Kurumu arasında uzun süredir devam eden görüşmeler sonucu, bu ülkenin Kerec Nükleer Tesisindeki faaliyetlerini doğrulama ve gözetleme için kullanılan kamera sisteminin yeniden kurulması için anlaşma sağlandığı bildirildi.

UAEA'dan yapılan yazılı açıklamada, UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ile yaptığı görüşme sonucunda uzlaşı sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu tesisten bu yılın başında kaldırılan kamera sisteminin yerine yenisinin ilerleyen günlerde yerleştirileceği, Ajans ve İran arasında güvenlik denetimi hususunda henüz çözüme kavuşturulmamış sorunların giderilmesi için de temasların devam edeceği kaydedildi.

Nükleer programı takip açısından önemli bir gelişme

Açıklamada, Başkan Grossi'nin değerlendirmelerine de yer verildi.

Kerec tesisinde kameraların yenilenmesine yönelik anlaşmanın doğrulama ve gözlem konusunda önemli bir gelişme olduğuna işaret eden Grossi, böylelikle bu tesisten gereken bilgi akışının devam etmesinin sağlanacağına dikkati çekti.

Grossi, "Güvenlik denetimi açısından henüz çözüme kavuşturulmamış sorunları ele almak ve çözmek için İran'la yapıcı görüşmelerimizi sürdüreceğimiz inancındayım." ifadesini kullandı.

Açıklamada, taraflar arasında mevcut sorunların çözüme kavuşturulması için bilgi alışverişinin süreceği, bu doğrultuda uzmanların görüşmeler gerçekleştireceği aktarıldı.

19 Aralık'ta söz konusu tesiste kullanılacak kamera ve teknik ekipmanların benzerlerinin İranlı yetkililere sunulacağı, Ajans müfettişlerinin de katılacağı görüşmede ekipmanların güvenliği ve yasallığının İran tarafınca analiz edileceği bildirilen açıklamada, bu yıl sona ermeden Kerec'de söz konusu kamera ve teknik ekipmanların yeniden faaliyete girmesinin sağlanacağı vurgulandı.

Ajans daha önce İran'la uzlaşı sağlayamamıştı

UAEA Başkanı Grossi, 23 Kasım'da Tahran'a yaptığı ziyarette, bu ülkenin nükleer programının takibi için gerekli olan kamera gibi teknik malzemenin değişim, bakım ve servisine yönelik yürüttüğü görüşmelerden bir sonuç elde edemediğini açıklamıştı.

Grossi, İran'la uzlaşı sağlanamaması durumunda buradaki nükleer faaliyetlere ilişkin doğrulama çalışmalarına yönelik güvenilir bilgi akışının sekteye uğramasından duyduğu kaygıyı paylaşmıştı.

Nükleer, Ajans, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | İran Kerec Nükleer Tesisine yeniden kamera sistemi kuracak - Son Dakika


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