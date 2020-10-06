Son dakika! İran Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Üyesi: "Salgının boyutu hiç bu kadar korkutucu olmamıştı" - Son Dakika

Son dakika! İran Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Üyesi: "Salgının boyutu hiç bu kadar korkutucu olmamıştı"

Son dakika haber: İran Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Üyesi Minu Mohrez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının korkutucu boyutlara ulaştığı uyarısında bulunarak, ikinci bir duyuruya kadar meclis oturumları dahil her türlü toplantının iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

Son dakika! İran Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Üyesi:

İran Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Üyesi Minu Mohrez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının korkutucu boyutlara ulaştığı uyarısında bulunarak, ikinci bir duyuruya kadar meclis oturumları dahil her türlü toplantının iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Mohrez, "Koronavirüs salgınının boyutu şimdiye kadar hiç bu kadar korkutucu olmamıştı." dedi.

Ülkede hastanelerin tamamen koronavirüs hastalarıyla dolu olduğunu aktaran Mohrez, "Kovid-19 hastalığına yakalanan birini hastanelerde kabul edecek imkan yok. Yoğun bakım ünitelerinde boş yer bulunmuyor hatta bazı hastanelerdeki hastalara yeterli oksijen sağlanamıyor." ifadelerini kullandı.

Bu şartlarda en önemli konunun halka açık mekanların boşaltılması ve her türlü toplantıdan kaçınmak olduğunu vurgulayan Mohrez, yasama, yürütme ve yargı erki başkanları arasındaki toplantıların ertelenmesinin de doğru bir karar olduğunu belirtti.

İranlı doktor Mohrez, "Meclis ve diğer ofisler de ya kapatılmalı ya da insan yoğunluğu en seviyeye düşürülmelidir." çağrısında bulundu.

İran'da nisan ortalarında düşüşe geçen günlük vaka sayıları ve can kayıpları, tedbirlerin gevşetilmesinin ardından ve bazı eyaletlerde sosyal mesafe kurallarına uyulmaması nedeniyle son aylarda yeniden artmıştı. 25 Mayıs'ta 34'e düşen günlük can kaybı sayısı, tekrar 200'ün üstüne çıktı.

Ülkede günlük vaka sayısı da bugün salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyesine çıkarak, 4 bin 151 olarak kaydedilmişti.

Koronavirüs, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 15:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! İran Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Üyesi: 'Salgının boyutu hiç bu kadar korkutucu olmamıştı' - Son Dakika

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