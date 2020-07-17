Son dakika... İran Pasajı'nın yıkımına başlandı - Son Dakika

Son dakika... İran Pasajı'nın yıkımına başlandı

Son dakika haberine göre İran Pasajı'nın yıkımına başlandı Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İran Pasajı'nda sabah saatlerinden itibaren yıkım işlemleri başlatıldı.

İran Pasajı'nın yıkımına başlandı

İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da annelere ulaşım ücretsiz oldu
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İran Pasajı'nda sabah saatlerinden itibaren yıkım işlemleri başlatıldı.

İlçenin Cengiz Topel Caddesi üzerindeki ve 47 iş yerinin bulunduğu İran Pasajı'nın yıkılacağı tebligatla aylar öncesi bildirmesinin ardından bugün itibari ile Kaymakam Osman Doğramacı'nın talimatlarıyla Yüksekova Belediyesi tarafından yıkım işlemlerine başlandı. Yıkım işlemleri belediyenin araçları ile yapılırken, polis ve zabıta ekipleri ise güvenlik önlerini aldı.

Konuyla ilgili konuşan Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, "İran Pasajı bizim için değeri olan bir yapıydı. İran Pasajı farklı işletmeleri faklı iş yerini barındırıyordu. 47 esnaf yer alıyordu. Derenin üzerine inşa edildiği için, Devlet Su İşleri tarafından son süreçte ve son zamanda kaldırması, yıkılması il ilgili karar verilmişti. Belediyenin değişim ve dönüşüm çalışmaları çerçevesinde aldığı kararla bu yerini yıkılması gerekiyordu ve çalışmalar başlatıldı. Oradaki esnafımızın mağdur olmaması için bizde oda olarak kendileri İhsaniye Camisi altında bir yer inşa ettik. Onlara daha güzel, daha temiz, daha ferah, daha hijyenik ve daha sağlıklı bir ortam oluşturduk. Bu yıkım sürecinde esnafımız özverili davrandı. Bugün itibari ile İran Pasajı'nın yıkımı var. Herkese hayırlı olsun diliyorum. İnşallah değişim ve dönüşüm projesinde daha iyi, daha sağlıklı, daha güzel bir yer olur. Tüm Yüksekova esnafımıza hayırlı olmasını dilerken, emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Yüksekova, Hakkari, Sabah, İran, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 13:31 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika... İran Pasajı'nın yıkımına başlandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

20:14 İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da annelere ulaşım ücretsiz oldu 19:17 Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı 19:07 Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti 18:18 Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda 17:00 Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı 16:59 İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi 16:28 Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi 16:22 Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti 16:03 Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak 15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu 15:37 Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı 14:52 Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü 14:52 Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler 14:08 Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm 13:45 Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da annelere ulaşım ücretsiz oldu
20:14
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
19:17
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
19:07
Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
18:18
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
17:00
İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi
16:59
Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi
16:28
Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti
16:22
Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
16:03
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
15:54
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 20:32:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... İran Pasajı'nın yıkımına başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]