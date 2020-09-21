Son dakika! İran Petrol Bakanı: "ABD'nin bize karşı uyguladığı kansız savaştır" - Son Dakika

Son dakika! İran Petrol Bakanı: "ABD'nin bize karşı uyguladığı kansız savaştır"

Son dakika haberleri: İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, ABD'nin ülkesine yönelik yaptırımlarını "kansız savaş" olarak nitelendirdi.

Son dakika! İran Petrol Bakanı:

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, ABD'nin ülkesine yönelik yaptırımlarını "kansız savaş" olarak nitelendirdi.

İran Petrol Bakanlığına bağlı haber ajansı SHANA'ya göre, Zengene, petrol ve doğal gaz arama tarama çalışmalarıyla ilgili üniversitelerle yaptıkları 13 anlaşmanın imza töreninde konuştu.

Zengene, konuşmasında 40'ıncı yılına giren İran- Irak Savaşı'na değinerek, "Irak devleti 1980'de böyle bir günde saldırdı. Tahran semaları savaş uçaklarıyla doldu ve havalimanı bombalandı. Bugün de savaştayız. ABD'nin bize karşı uyguladığı kansız savaştır." ifadelerini kullandı.

ABD yönetimi, İran ile yapılan nükleer anlaşma kapsamında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından kaldırılan yaptırımları yeniden yürürlüğe soktuğunu açıklamıştı.

İran ile birlikte anlaşmanın taraflarından Avrupa Birliği, Rusya ve Çin ise ABD'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan 2018'de çekildiğini ve anlaşmaya taraf olmayan bir ülkenin yaptırımların yeniden devreye sokulmasına olanak veren mekanizmayı hayata geçiremeyeceğini belirtiyor.

Avrupa Birliği, Petrol, Savaş, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 12:51 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! İran Petrol Bakanı: 'ABD'nin bize karşı uyguladığı kansız savaştır' - Son Dakika

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