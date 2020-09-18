İran Sağlık Bakan Yardımcısı İrec Herirçi, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm eyaletlerde "kırmızı bölge" olarak adlandırılan yüksek riskli hale geldiğini belirterek, "Sürecin böyle devam etmesi halinde koronavirüs nedeniyle ölümler 45 bine ulaşacak." dedi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, ziyaret ettiği Tebriz'de basına konuşan Herirçi, Kovid-19 salgınına ilişkin ülkedeki son durumu değerlendirdi.

Bazı eyaletlerde gözlenen koronavirüs vakalarındaki artışı "patlama" şeklinde niteleyen Herirçi, "Tebriz'de günlük hastaneye yatan hastaların sayısı 40'tan 160'a ulaştı. Kum kentinde ise bu rakam günlük 10'dan 160'a çıktı." dedi.

Ülkede tüm eyaletlerin "kırmızı bölge" haline geldiğine dikkati çeken Herirçi, "Turuncu ve sarı bölgemiz yok. Tüm ülke kırmızı durumda ve bu sürecin böyle devam etmesi halinde koronavirüs nedeniyle ölümler 45 bin kişiye ulaşacak." ifadelerini kullandı.

Herirçi, sağlık kurallarına uyulması ve seyahat uyarılarına kulak verilmesi halinde yüksek can kaybı sayılarıyla karşılaşmayacaklarını belirtti.

İran'da ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilen Kovid-19'a ilişkin vaka sayıları, 30 Mart'ta 3 bin 186'ya kadar çıkmış, alınan tedbirler sonrasında 2 Mayıs'ta 802'ye kadar düşmüştü.

Mayıs ayı sonunda tedbirlerin hafifletilmesinin ardından günlük vakalar 3 bin 500'e kadar yükselmişti. 25 Mayıs'ta 34'e düşen günlük can kaybı sayısı ise 28 Temmuz'da 235 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından sonraki en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Ülkede şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 23 bin 952 kişi hayatını kaybederken toplam vaka sayısı da 416 bini aştı.