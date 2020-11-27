- İranlı nükleer fizikçi Mahabadi suikast sonucu öldürüldü - Son Dakika

- İranlı nükleer fizikçi Mahabadi suikast sonucu öldürüldü
27.11.2020 18:48
- İranlı nükleer fizikçi Mahabadi suikast sonucu öldürüldü İranlı nükleer fizik ve füze çalışmalarıyla bilinen Muhsin Fahrizade Mahabadi'nin Tahran'da suikast sonucu öldürüldüğü bildirildi.
- İranlı nükleer fizikçi Mahabadi suikast sonucu öldürüldü
TAHRAN - İranlı nükleer fizik ve füze çalışmalarıyla bilinen Muhsin Fahrizade Mahabadi'nin Tahran'da suikast sonucu öldürüldüğü bildirildi.
İran medyası, nükleer fizik ve füze çalışmalarıyla tanınan bilim adamı Muhsin Fahrizade Mahabadi'nin Tahran'ın Abserd bölgesinde suikast sonucu öldürüldüğünü duyurdu. Olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Mahabadi'nin Abserd Caddesi üzerinde silahlı saldırganlar tarafından hedef alındığı iddia edildi.
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