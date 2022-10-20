İran, Rusya'ya SİHA ve füze gönderdiği iddialarını bir kez daha yalanladı - Son Dakika
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İran, Rusya'ya SİHA ve füze gönderdiği iddialarını bir kez daha yalanladı

20.10.2022 14:40
İran, Rusya'ya SİHA ve füze gönderdiği iddialarını bir kez daha yalanladı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ukrayna savaşında kullanılmak üzere Rusya'ya SİHA ve füze gönderdikleri iddialarını bir kez daha yalanlayarak, "Ukrayna'ya karşı kullanılmak üzere SİHA ve füze göndermek gibi bir politikamız yok" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ukrayna savaşında kullanılmak üzere Rusya'ya SİHA ve füze gönderdikleri iddialarını bir kez daha yalanlayarak, "Ukrayna'ya karşı kullanılmak üzere SİHA ve füze göndermek gibi bir politikamız yok" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüştüğünü açıkladı. Emir Abdullahiyan, paylaşımında, Ukrayna'da devam eden savaşa ve gerginliğe karşı olduklarını belirterek, İran'ın bu konudaki politikasını Borrell'e açık bir şekilde ilettiğini ifade etti. Abdullahiyan, Ukrayna savaşında kullanılmak üzere Rusya'ya SİHA ve füze gönderdikleri iddialarını yalanlayarak, "Ukrayna'ya karşı kullanılmak üzere SİHA ve füze göndermek gibi bir politikamız yok" dedi. Rusya ile savunma ve askeri alanda iş birliklerinin olduğunu vurgulayan Abdullahiyan, "Rusya ile savunma alanında iş birliğimiz var. Ancak Ukrayna'ya karşı Rusya'ya SİHA ve füze göndermiyoruz" diye konuştu.

İran SİHA'ları tartışma konusu

İran'ın Ukrayna savaşında kullanılmak üzere Rusya'ya SİHA gönderdiği iddiaları uluslararası alanda geniş yer bulmuştu. İlk olarak ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, 11 Temmuz'da İran'ın Ukrayna savaşında kullanılmak üzere Rusya'ya SİHA'lar gönderileceğine ilişkin ellerinde istihbarat bilgileri olduğunu açıklamıştı. Ardından Ukrayna, Tahran yönetimi ile "Rusya'ya silah tedarik ettiği" gerekçesiyle 23 Eylül'de diplomatik ilişkilerini azaltma kararı almış ve İran'ın Kiev Büyükelçisi Menuçehr Muradi'nin akreditasyonunu iptal etmişti. Son olarak Ukrayna yönetimi tarafından, Rusya'nın 17 Ekim'de başkent Kiev'e SİHA'larla düzenlediği saldırıda İran'a ait Şahid-136 tipi kamikaze insansız hava araçlarının kullanıldığı açıklanmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA
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