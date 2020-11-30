Son dakika... İran Ulusal Güvenlik Sekreteri: "Fahrizade suikastına dair istihbarat vardı ancak ciddiye alınmadı" - Son Dakika

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, ülkedeki emniyet güçlerinin nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'ye suikast düzenleneceğine dair istihbarat bilgisine sahip olduğunu fakat ciddiye almadıklarını söyledi.

Fahrizade'nin cenaze töreni sırasında İran devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Şemhani, "20 yıldan bu yana düşman onu şehit etmenin peşindeydi. Bu zamana kadar başarısız oldular. İran istihbarat birimleri hassasiyetle Fahrizade'ye yönelik bir saldırı olacağı ihtimalini ve olay mahallini öngörmüşlerdi. Fahrizade hakkında 20 yıldan bu yana tekraren birçok suikast istihbaratı olması nedeniyle maalesef gerekli ciddiyet gösterilmemiş ve bu sefer onlar başarılı olmuşlardır." dedi.

Saldırının insan olmaksızın, uzaktan elektronik sistemler kullanılarak son derece karmaşık bir yöntemle gerçekleştirildiğini aktaran Şemhani, "Bazı ipuçları var. Bu operasyonu planlayanın geçmişi nedir, kimdir tespit edilmiştir. Kesinlikle Halkın Münafıkları (Mücahitleri) örgütünün bu işte rolü var ve kesinlikle bu cinayetin arkasında Siyonist rejim (İsrail) ile MOSSAD var." ifadelerini kullandı.

İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden Fahrizade, 27 Kasım Cuma günü, Tahran eyaletinin Demavend ilçesine bağlı Abserd bölgesinde aracına düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.