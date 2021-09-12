İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na kameraların bakımı için izin verdi - Son Dakika

İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na nükleer tesislerdeki kameraların bakımı için izin verdi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, bugün başkent Tahran'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak bir bildiri yayınlandı. Çeşitli nükleer alanlarda İran ile UAEA arasındaki teknik işbirliğinin geliştirilmesine dikkat çekilen açıklamada, ortak sorunların yapıcı ve teknik bir ortamda ele alınması gerektiği kaydedildi. İki tarafın mevcut işbirliği mekanizmaları kapsamında karşılıklı görüşmeleri sürdürme kararı aldığı vurgulanan açıklamada, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami ve Grossi'nin UAEA Genel Konferansı sırasında görüşme gerçekleştirmesine karar verildiği kaydedildi. Açıklamada, İran tarafından UAEA müfettişlerine belirlenen izleme teçhizatının bakımına ve İran'da ortak bir mühür altında tutulan bellek kartlarının değiştirmelerine izin verildiği belirtildi.

(İHA)