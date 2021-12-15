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Son Dakika | İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına Kerec tesisindeki kameraları değiştirme izni verdi - Son Dakika

Son Dakika | İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına Kerec tesisindeki kameraları değiştirme izni verdi

15.12.2021 16:08
Son Dakika | İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına Kerec tesisindeki kameraları değiştirme izni verdi

Son dakika habere göre İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına (UAEA) Kerec Nükleer Tesisindeki güvenlik kameralarını değiştirme izni verdiği bildirildi.

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına (UAEA) Kerec Nükleer Tesisindeki güvenlik kameralarını değiştirme izni verdiği bildirildi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyine bağlı "Nournews"te yer alan habere göre, Tahran yönetimi UAEA ile yaşadığı anlaşmazlığa dair "gönüllü adım" attı.

Kerec Nükleer Tesisinde zarar gören kameraların güvenlik ve yargı incelemelerinin tamamlanması, UAEA'nın nükleer tesise yapılan saldırıyı kınaması ve montajdan önce İranlı uzmanların da incelemesinin kabul edilmesi sonucu bu adımın atıldığına işaret edilen haberde, Ajansın zarar gören kameraları yenileriyle değiştirmesine izin verildiği ifade edildi.

İran'ın attığı bu adımın Meclisin çıkardığı yasaya aykırı olmadığı ve monte edilecek yeni kameraların çektiği görüntülerin de öncekiler gibi UAEA'ya verilmeyeceği ve İran Atom Enerjisi Kurumunda korunacağı kaydedildi.

Tahran yakınlarındaki Kerec kentindeki tesis, uranyum zenginleştirmede kullanılan santrifüjlerin parçalarını üretiyor. Haziranda tesisin bir sabotaja maruz kaldığı anlaşılmış ve UAEA'ya ait kameralar tahrip edilmişti. İran da sabotajın ardından kameraları kaldırmıştı.

Kerec Nükleer Tesisindeki denetimlerle ilgili anlaşmazlık UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin 23 Kasım'daki Tahran ziyaretinde de gündeme gelmişti.

Grossi, 24 Kasım'da Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen UAEA Yönetim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Ajansın doğrulama ve gözlem amacıyla İran'daki tesislerde kullandığı kamera gibi çeşitli ekipmanların bakım ve yenilenmesine ilişkin kurumun müfettişlerinin yaşadığı sorunların sürdüğünü dile getirmişti.

Grossi, İranlı yetkililerle eylül ayında yaptığı görüşmede söz konusu ekipmanların düzenli erişimi ve gerekli bakım ve değişikliklerin yapılması hususunda anlaşıldığını ancak bunun yerine getirilmediğini belirtmişti.

Nükleer, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına Kerec tesisindeki kameraları değiştirme izni verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına Kerec tesisindeki kameraları değiştirme izni verdi - Son Dakika
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