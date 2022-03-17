Son dakika: İran ve İngiltere dışişleri bakanları telefonda görüştü - Son Dakika
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Son dakika: İran ve İngiltere dışişleri bakanları telefonda görüştü

17.03.2022 00:27
Son dakika: İran ve İngiltere dışişleri bakanları telefonda görüştü

Son dakika gündem haberine göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Viyana'daki nükleer görüşmelerde nihai anlaşma noktasına her zamankinden daha yakın olduklarını belirterek, "Tüm kırmızı çizgilerimiz gözetilirse nihai anlaşmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Viyana'daki nükleer görüşmelerde nihai anlaşma noktasına her zamankinden daha yakın olduklarını belirterek, "Tüm kırmızı çizgilerimiz gözetilirse nihai anlaşmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, İngiliz mevkidaşı Liz Truss ile telefonda görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel ve küresel meselelerin yanı sıra Viyana'daki nükleer müzakereler ele alındı.

Viyana'daki nükleer müzakerelerde nihai anlaşma noktasına her zamankinden daha yakın olduklarını belirten Abdullahiyan, "Buna karşılık iyi ve kalıcı bir anlaşmayı belirleyecek olan ABD'nin gerçekçi tavrı ve yeni ve yanlış talepler sunmamasıdır. Tüm kırmızı çizgilerimiz gözetilirse nihai anlaşmaya hazırız." dedi.

Abdullahiyan, İngiltere'nin İran'a ait olan 530 milyon dolarlık mali varlığı serbest bırakmasını da memnuniyetle karşıladıklarını ve söz konusu varlığın 1970'li yıllardan kaldığını ifade ederek, iki ülke arasında bunun gibi güven artırıcı tedbirlerin ilişkileri geliştirmenin önünü açmasını umduğunu dile getirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Truss ise ikili ilişkilerdeki yeni gelişmelerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Londra ve Tahran arasındaki ilişkilerin genişletilmesini istediklerini aktardı.

İran, 1971'de İngiltere'den tank siparişi vermiş ancak ödeme yapılmasına rağmen 1979'daki devrim sonrasında siparişlerin çoğu teslim edilmemişti. İran, İngiltere'nin borcunu ödemesi gerektiğini iletmiş ve uluslararası mahkemeye başvurmuştu. Uluslararası mahkemeler 2001'de İran lehine karar vermiş ve 2009'da temyiz süreci sonuçlandığında İngiltere'nin İran'a 328,5 milyon sterlin ödeme yapması gerektiği kesinleşmişti. Buna karşılık İngiltere, İran'a uygulanan yaptırımları gerekçe göstererek, söz konusu meblağı Tahran'a göndermemişti.

İranlı yetkililer, dün İngiltere'nin borcuyla bağlantılı olarak İran'a ait 530 milyon dolarlık mali varlığın serbest bırakıldığını duyurmuştu. İran da casusluk suçlamasıyla yaklaşık 6 yıl önce tutuklanan İngiltere-İran çifte vatandaşı Nazanin Zaghari-Ratcliffe ile yine casusluk suçlamasıyla 10 yıl hapse mahkum edilen Enuşe Aşuri'yi serbest bırakmıştı. İran medyası, İngiltere'de tutuklu bir İranlının da serbest bırakıldığını bildirmişti.

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Nazanin Zaghari-Ratcliffe: İran'da tutuklu bulunan iki İngiliz vatandaşı ülkesine dönüyor Nazanin Zaghari-Ratcliffe: İran'da tutuklu bulunan iki İngiliz vatandaşı ülkesine dönüyor İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Çinli mevkidaşı ile telefonda görüştü İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Çinli mevkidaşı ile telefonda görüştü

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: İran ve İngiltere dışişleri bakanları telefonda görüştü - Son Dakika


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