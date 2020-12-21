Antik kentin restoratörleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması,Hadrianaupolis Antik... - Son Dakika

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Antik kentin restoratörleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması,Hadrianaupolis Antik...

21.12.2020 13:57

İstanbul'da polis aracını kullanırken çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra ifadesi alınan İranlı sosyal medya fenomeni Milad Hatamabadi F., yeniden gözaltına alındı.

İstanbul'da polis aracını kullanırken çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra ifadesi alınan İranlı sosyal medya fenomeni Milad Hatamabadi F., yeniden gözaltına alındı.

Kağıthane'de 17 Aralık'ta İranlı Milad Hatamabadi F'nin İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait ekip aracını kullanırken çekilen görüntüsünü sosyal medyadan paylaşması üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Konuyla ilgili yürütülen çalışma kapsamında Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi yeniden gözaltına aldı.

Ülkeye girişi "ihtiyaten" engellenen şüpheli, İstanbul Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Olayın geçmişi

Şüpheli Milad Hatamabadi F., Kağıthane'de 17 Aralık'ta polis otosuyla tur atarken çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşması üzerine polis ekiplerince gözaltına alınmış ve ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. Şüphelinin ekip otosunu kullanmasına izin veren polis memuru da görevden uzaklaştırılarak hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştı.

Lüks aracında 5 liraya karpuz satmıştı

Ülkesinde sosyal medya fenomeni olan İranlı Milad Hatamabadi F., daha önce de Beyoğlu'nda lüks bir spor aracından 5 liraya karpuz sattığı görüntülerle gündeme gelmişti.

Bunun üzerine İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada, araç sürücüsü Milad Hatamabadi F., hakkında Karayolları Trafik Kanunu uyarınca 1228 lira para cezası kesilmiş ve lüks araç 15 gün süreyle trafikten men edilmişti.

Antik kentin restoratörleri AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı AA'nın Yılın Fotoğrafları oylaması,Hadrianaupolis Antik...
Antik kentin restoratörleri AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı AA'nın Yılın Fotoğrafları oylaması,Hadrianaupolis Antik...
Antik kentin restoratörleri AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı AA'nın Yılın Fotoğrafları oylaması,Hadrianaupolis Antik...
Antik kentin restoratörleri AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı AA'nın Yılın Fotoğrafları oylaması,Hadrianaupolis Antik...

Kağıthane, Medya, İran, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antik kentin restoratörleri AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması,Hadrianaupolis Antik... - Son Dakika


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