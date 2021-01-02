Son dakika! İranlı General Süleymani'nin birinci ölüm yılı - Son Dakika

Son dakika! İranlı General Süleymani'nin birinci ölüm yılı
02.01.2021 16:58
Edinilen son dakika haberine göre İranlı General Süleymani'nin mezarına gelen ziyaretçiler Süleymani'nin fotoğraflarının taşınması Mezar başında üzüntü yaşayanlar ve mezar taşını öpenlerden detaylar KİRMAN - Geçen yıl 3 Ocak'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü...
İranlı General Süleymani'nin mezarına gelen ziyaretçiler
Süleymani'nin fotoğraflarının taşınması
Mezar başında üzüntü yaşayanlar ve mezar taşını öpenlerden detaylar KİRMAN - Geçen yıl 3 Ocak'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin birinci ölüm yılı münasebetiyle, İran'ın güney doğusunda yer alan Kirman kentinde anma töreni düzenlendi.
Kentteki Süleymani'nin mezarı, ziyaretçi akınına uğradı.
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