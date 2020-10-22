İranlı heykeltıraş, hurda metallerden heykeller yapıyor - Son Dakika

İranlı heykeltıraş, hurda metallerden heykeller yapıyor

22.10.2020 09:18
İranlı heykeltıraş, hurda metallerden heykeller yapıyor, System.String[]

VAN'a 3 yıl önce yerleşen 3 çocuk babası Ali Mutii (51), kurduğu atölyede, hurdacılardan topladığı atık malzemelerle metal heykeller yapıyor.

VAN'a 3 yıl önce yerleşen 3 çocuk babası Ali Mutii (51), kurduğu atölyede, hurdacılardan topladığı atık malzemelerle metal heykeller yapıyor. Mutii, metal heykel yapımının yanı sıra, kaynakçılık ve asansör tamirciliğiyle de geçimini sağlıyor. Van'a 3 yıl önce gelen heykeltıraş Ali Mutii, hurdacılardan topladığı atık malzemelerle metal heykeller yapıyor. 2007'de İran'dan ayrılıp, Irak'a yerleşen Mutii, 2017'de Türkiye'ye gelerek Van'da yaşamaya başladı. Tuşba ilçesinin Selimbey Mahallesi'nde kiraladığı evde eşi ve 3 çocuğuyla yaşayan İranlı heykeltıraş Mutii'nin yaptığı metal heykellere, vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Atık metal parçaları ile eserler çıkaran Mutii, metale şekil vererek, kendi siluetini de yaptı. Yaptığı heykelleri 100 TL ile 2 bin TL arasında değişen fiyatlarla satan Mutti, yaptığı heykelleri pandemi nedeniyle bu yıl sergileyemediğini söyledi.'ESERLERE BÜYÜK İLGİ GÖSTERİYORLAR'Türkçeyi az bildiğini anlatan Ali Mutii, hurdadan yaptığı heykelleri satarak geçimini sağladığını belirterek, 2007'de Irak'a gittim. Burada 9 yıl kaldıktan sonra 2017'de Van'a geldim. Burada kendime atölye açtım. Bu atölyede hurdacılardan toplanan atık malzemelerle insan ve hayvan figürlerinden güzel sanat eserleri çıkarttım. Buraya müşteriler, yaptığım sanat eserlerine büyük ilgi gösteriyor. Tanesini 100 TL ile 2 bin TL arasında satıyorum. Bu işin yanı sıra kaynak ve asansör tamirciliği de yapıyorum. Yaptığım işten herkes çok memnun. Van'ı çok sevdim. Benim 3 çocuğum var. 2'si üniversitede okuyor, biri de ortaokulda. Geçimimi böyle sağlıyorum dedi.'ÇOK GÜZEL BİR MESLEK'Mutii'nin yaptığı heykelleri inceleyen Halit Yörük, İranlı arkadaşımız gerçekten güzel heykeller yapıyor. Atık metallerden insan ve hayvan figürleri ile ilgili güzel heykeller yapıyor. Çok güzel bir mesleği var. Tebrik ediyorum diye konuştu.

Zaman buldukça babasının yardımına gelen Ortaokul 7'nci sınıf öğrencisi Evin Mutii, Babam çok güzel heykeller yapıyor. Ben de zaman zaman gelip yardımcı oluyorum. Ben de babama bakarak öğrenmeye çalışıyorum dedi.


İranlı heykeltıraş, hurda metallerden heykeller yapıyor
İranlı heykeltıraş, hurda metallerden heykeller yapıyor
İranlı heykeltıraş, hurda metallerden heykeller yapıyor
İranlı heykeltıraş, hurda metallerden heykeller yapıyor
İranlı heykeltıraş, hurda metallerden heykeller yapıyor
İranlı heykeltıraş, hurda metallerden heykeller yapıyor
İranlı heykeltıraş, hurda metallerden heykeller yapıyor
İranlı heykeltıraş, hurda metallerden heykeller yapıyor
İranlı heykeltıraş, hurda metallerden heykeller yapıyor
İranlı heykeltıraş, hurda metallerden heykeller yapıyor
İranlı heykeltıraş, hurda metallerden heykeller yapıyor
İranlı heykeltıraş, hurda metallerden heykeller yapıyor
İranlı heykeltıraş, hurda metallerden heykeller yapıyor
İranlı heykeltıraş, hurda metallerden heykeller yapıyor
İranlı heykeltıraş, hurda metallerden heykeller yapıyor

Türk Lirası, Çocuk, Irak, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İranlı heykeltıraş, hurda metallerden heykeller yapıyor - Son Dakika

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