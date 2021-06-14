İRANLI SAADET ZİNCİRİ DAVASINDA ÖRGÜT YÖNETİCİLİĞİ İLE SUÇLANAN İKİ SANIĞA TAHLİYE - Son Dakika

Özden ATİK/ İstanbul, DHA İstanbul'da kurdukları şirketlerle, saadet zincirine benzer yöntemle çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddia edilen İranlı dolandırıcılık çetesinin yargılandığı 23 sanıklı davada, örgüt yöneticiliğiyle suçlanan Nefes Yegane ile eşi Mohammad Mahdı Raoufi'nin tahliyesine karar verildi.

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar Mohammad Mahdı Raoufı ve Nefes Yegane tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Şikayetçi Mıtra Mobayyen, 2017 yılında İran'da doktor Ferzad isimli bir kişinin yönlendirmesiyle World Wide Energy firmasının tanıtım toplantılarına katıldığını belirtti. Mobayyen, "Oradaki anlatımlardan etkilenerek İran'da peyderpey 81 bin dolar para verdim. İlerleyen zamanlarda 100 bin dolar daha ödedim. Toplamda 181 bin dolar ödeme yaptım. Birkaç ay ödeme yaptılar. Sonra sisteme giremedim, dolandırıldığımı anladım" diyerek şikayetçi oldu.

Şikayetçi Nevzat Çankara ise 2018 yılında World Wide Energy'den aylık yüzde 10 kar payı elde edildiğini duyunca 68 bin 850 dolar para gönderdiğini, toplamda 101 bin dolar parasının biriktiğini, ancak sonradan ödeme yapmadıklarını belirterek şikayetçi olduğunu belirtti. Diğer şikayetçişer de kar payı almadıklarını belirterek şikayetlerini tekrarladılar. Şikayetçi avukatlarından Nizam Gövce, sanıkların mal varlıklarına el konulmasını, tutuksuz sanıkların ise tutuklanmasını talep etti.

SANIKLAR BERAATLERİNİ TALEP ETTİ

Duruşmada savunma yapan sanık Mohammad Mahdı Raoufı ve Nefes Yegane, şikayetçilerden Mıtra Mobayyen'i tanımadıklarını, herhangi bir para almadıklarını belirterek tahliye ve beraatlerini talep ettiler. Tutuksuz sanıklar da suçlamaları reddederek beraatlerini talep ettiler.

İKİ SANIĞA TAHLİYE

Tutuklu sanıklar Mohammad Mahdı Raoufı ve Nefes Yegane'nin avukatı Şeref Akçay ise şikayetçilerin ifadelerinin kendi içinde çelişkili olduğunu belirterek diğer sanıklar gibi tutuksuz yargılanmalarını talep etti. Mahkeme heyeti, sanıklar Mohammad Mahdı Raoufı ve Nefes Yegane'nin delillerin büyük oranda toplanmış olması, tutuklulukta geçen süreyi dikkate alarak tahliyelerine karar verdi. Bu sanıkların yurt dışına çıkışlarına ise yasak konulmasına hükmedildi. Sanıklar Mahnaz ve Seyed Ehsen Jafari hakkındaki yakalama kararlarının infazının beklenmesine karar veren heyet, gelmeyen şikayetçilerin zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İddianamede, İran uyruklu olan şüphelilerin önceleri Malezya'da Akademi Creator isimli eğitim biriminde eğitim seminerleri adı altında, eğitimler düzenledikleri, bu eğitimlere katılımcılardan ve ayrıca internet üzerinden yaptıkları reklam ve tanıtımlarla dünya genelinde enerji şirketleri olduğunu, bu enerji şirketlerine yatırım yapmaları halinde üyelik durumuna ve yatırım miktarına bağlı olarak yatırdıkları paranın her ay düzenli olarak yüzde 10 kar payı ödeneceği, ayrıca iki yıl kalınması koşulu ile yüzde 140 ile yüzde 400 arasında toplu kar payı verileceği yönünde tanıtımlar yaptıkları kaydedildi. İddianamede, şüphelilerin bu tanıtımlarını yaparken Başarı Seminerleri ismiyle yaptıkları toplantıların ikinci bölümünde, şikayetçilerin üye yapıldıkları birkaç ay kar payı verilmesinden sonra hatta bir kısmına hiç ödeme yapılmaksızın internet üzerinden para kazanıyormuş gibi adlarına açtıkları coin hesaplarını göstererek oyaladıkları, ödeme alabilmeleri için yeni üye yapmaları gerektiği yönünde telkinde bulundukları, oluşturdukları sistem ve saadet zinciriyle şikayetçileri zarara uğrattıkları anlatıldı. Malezya'da da benzer suçlardan haklarında soruşturma yapılınca hep birlikte Türkiye'ye gelen ancak burada şikayetler olması üzerine çoğu şüphelinin yurtdışına kaçtığı belirtilmişti. Örgüt liderliğini sanık Seyed Jafar Jafari'nin yaptığı sanıklar Seyed Javad Jafari, Seyed Mohammad Jafari, Çetin Salman, Seyed Ehsan Jafari, Mohammad Wael Faavakhırı, Nefes Yegane, Fahimeh Yeganehgohar, Mohammad Mahdı Raoufi ve Sajad Yar Ahmad hakkında "Suç Örgütünü Kurmak ve Yönetmek", "Tacir Sıfatı ile Hareket Eden Kişilerin Yapmış Olduğu Dolandırıcılık" suçlarından 46 müştekiye karşı eylemlerinden dolayı 278 yıldan 926 yıla kadar hapisleri istendi. Diğer 13 sanık için ise "örgüte üyeliği" ve "Tacir Sıfatı ile Hareket Eden Kişilerin Yapmış Olduğu Dolandırıcılık" suçlarından 13 yıldan 243 yıla kadar değişen hapis cezaları talep edilmişti.