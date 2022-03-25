Van'da 87 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Van'da 87 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi

25.03.2022 16:14
Van'da 87 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Edremit ilçesinde 71 kilo 200 gram eroin ve 16 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın Edremit ilçesinde 71 kilo 200 gram eroin ve 16 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesinde iki adrese operasyon düzenlendi.

Narkotik dedektör köpekleri "Irmak" ve "Magnum" ile yapılan aramalarda 71 kilo 200 gram eroin ve 16 kilogram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Van'da 87 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi
Van'da 87 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi

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Belediyeye ait kitap kafede bilgisayar hırsızlığı Belediyeye ait kitap kafede bilgisayar hırsızlığı Van'da 87 kilo uyuşturucuyu 'Irmak' ve 'Magnum' buldu Van'da 87 kilo uyuşturucuyu 'Irmak' ve 'Magnum' buldu

Edremit, Esrar, Eroin, Van, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da 87 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da 87 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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