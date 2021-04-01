Son dakika! İş Bankası Genel Müdürlüğü'ne Hakan Aran'ın atanmasına karar verildi - Son Dakika

Türkiye İş Bankası Genel Müdürlüğü'ne Banka'nın Genel Müdür Yardımcısı olan Hakan Aran'ın atanmasına karar verildi.

İş Bankası'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Banka Yönetim Kurulu'nun bugün yapılan toplantısında, Adnan Bali'nin Yönetim Kurulu Başkanı, Yusuf Ziya Toprak'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesi ve Banka Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran'ın, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben genel müdür olarak atanmasının kararlaştırıldığı belirtildi.