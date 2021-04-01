Son dakika! İş Bankası Genel Müdürlüğü'ne Hakan Aran'ın atanmasına karar verildi - Son Dakika

Son dakika! İş Bankası Genel Müdürlüğü'ne Hakan Aran'ın atanmasına karar verildi
01.04.2021 18:43
Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye İş Bankası Genel Müdürlüğü'ne Banka'nın Genel Müdür Yardımcısı olan Hakan Aran'ın atanmasına karar verildi.
Türkiye İş Bankası Genel Müdürlüğü'ne Banka'nın Genel Müdür Yardımcısı olan Hakan Aran'ın atanmasına karar verildi.
İş Bankası'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Banka Yönetim Kurulu'nun bugün yapılan toplantısında, Adnan Bali'nin Yönetim Kurulu Başkanı, Yusuf Ziya Toprak'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesi ve Banka Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran'ın, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben genel müdür olarak atanmasının kararlaştırıldığı belirtildi.
Son Dakika Para karşılığında müstehcen fotoğraflarını satan kadın futbolcu yeniden sahalara dönüyor Turizmin geleceğine, '2. Uluslararası Turizm Kalite Zirvesi' ile ışık tutulacak Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma Skandal görüntülerin çekildiği turşu fabrikası mühürlendi, çalışan gözaltına alındı Son Dakika: İlk kez atanacak memur adaylarını yakından ilgilendiren Güvenlik Soruşturması teklifi 6 Nisan'da oylanacak 'Onun adına utanıyorum' demişti! Muslera'yı çıldırtan isim G.Saray'a geri döndü Son Dakika: Ankara-İstanbul otobanında dolu yağışı yüzünden zincirleme kaza: 4 ölü, 5 yaralı "Ölürsem karım başkasıyla birlikte olacak" düşüncesiyle eşini elleriyle boğdu