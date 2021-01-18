Son dakika... İş Bankası'nın kişisel asistanı "Maxi", 55 milyondan fazla diyalog gerçekleştirdi

İş Bankası'nın yapay zeka teknolojisine dayalı kişisel asistanı Maxi, Kasım 2018'den bu yana 7,2 milyonu aşkın müşteri ile 55 milyondan fazla diyalog gerçekleştirdi.

Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, İşCep üzerinden kullanıma sunulan, kullanıcıların 7 gün 24 saat karşılarında gerçek bir müşteri temsilcisi varmış gibi yazarak ya da konuşarak işlem yapmalarına olanak sağlayan Maxi'nin yetenek sayısı 400'ün üzerine çıkarıldı.

Maxi, yeni yetenekleriyle birlikte her geçen gün daha çok müşteriyle etkileşime geçiyor. Geçen yıl 2019'a göre Maxi'nin etkileşim kurduğu müşteri sayısı yüzde 20'ye, diyalog sayısı ise yüzde 80'e varan oranlarda artış gösterdi. Sesli işlemlere de ilginin arttığı 2020'de kullanıcıların yüzde 25'i, işlemlerini Maxi ile konuşarak gerçekleştirdi.

Kullanıcılar; para transferi, kredi kartı borç ödeme, fatura ödeme, nakit avans, döviz alış satışı gibi temel bankacılık işlemlerinin yanı sıra, tarih ve kategori özelinde sorularla harcama geçmişlerini detaylı bir şekilde öğrenebiliyor.

Ayrıca, "Bu ay bütçemi aşmadan ne kadarlık giyim harcaması yapabilirim?" gibi sorularla harcama tavsiyesi de alabiliyor. "Maxi'yi günün özeti ile aç" özelliğiyle de kullanıcılar, her güne hesap ve kart bilgileriyle, yakın tarihli ödemelerini ve güncel kur bilgilerini öğrenebilecekleri "Günün Özeti" ile başlayabiliyor.

Maxi'ye 2020'de birçok yenilik eklendi

Geçen yıl kullanıcılara hem vadeli hesap hem de kredi için kişiye özel faiz oranı bilgisini vermeye başlayan Maxi'ye eklenen Kredi Hesaplama yeteneğiyle kullanıcılar, ihtiyaç duydukları tutar ve vade için kendilerine özel faiz oranıyla hesaplanan kredi bilgilerini anında öğrenebiliyor. Ayrıca Maxi, müşterilerin tasarruflarını en doğru şekilde yapabilmeleri adına, tercih ettikleri tutar ve vade süresi için kişiye özel vadeli hesap faiz oranını gösteriyor.

Maxi'ye eklenen bir diğer yenilikle kullanıcılar kredi kartı harcaması yaparken, aynı zamanda tasarruf da edebilmelerini sağlayan "üstü kalsın" talimatlarını İnternet Şubenin yanı sıra İşCep ile de verebiliyor.

Geçen yıl yeni yeteneklerle birlikte İşCep'te loginsiz alana da eklenen Maxi, bankacılık işlemlerinin yanı sıra işlem ücretleri, bankamatik para çekme limitleri gibi 150'nin üzerinde sıkça sorulan bankacılık sorularına da yanıt vermeye başladı. Kullanıcılar, bankacılıkla ilgili sorularını ayrıca Google Asistan, Whatsapp ve Facebook Messenger üzerinden de Maxi'ye sorabiliyor.