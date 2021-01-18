Son dakika... İş Bankası'nın kişisel asistanı "Maxi", 55 milyondan fazla diyalog gerçekleştirdi - Son Dakika

Son dakika... İş Bankası'nın kişisel asistanı "Maxi", 55 milyondan fazla diyalog gerçekleştirdi

18.01.2021 16:09
Son dakika... İş Bankası'nın kişisel asistanı

Son dakika haberlerine göre İş Bankası'nın yapay zeka teknolojisine dayalı kişisel asistanı Maxi, Kasım 2018'den bu yana 7,2 milyonu aşkın müşteri ile 55 milyondan fazla diyalog gerçekleştirdi.

İş Bankası'nın yapay zeka teknolojisine dayalı kişisel asistanı Maxi, Kasım 2018'den bu yana 7,2 milyonu aşkın müşteri ile 55 milyondan fazla diyalog gerçekleştirdi.

Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, İşCep üzerinden kullanıma sunulan, kullanıcıların 7 gün 24 saat karşılarında gerçek bir müşteri temsilcisi varmış gibi yazarak ya da konuşarak işlem yapmalarına olanak sağlayan Maxi'nin yetenek sayısı 400'ün üzerine çıkarıldı.

Maxi, yeni yetenekleriyle birlikte her geçen gün daha çok müşteriyle etkileşime geçiyor. Geçen yıl 2019'a göre Maxi'nin etkileşim kurduğu müşteri sayısı yüzde 20'ye, diyalog sayısı ise yüzde 80'e varan oranlarda artış gösterdi. Sesli işlemlere de ilginin arttığı 2020'de kullanıcıların yüzde 25'i, işlemlerini Maxi ile konuşarak gerçekleştirdi.

Kullanıcılar; para transferi, kredi kartı borç ödeme, fatura ödeme, nakit avans, döviz alış satışı gibi temel bankacılık işlemlerinin yanı sıra, tarih ve kategori özelinde sorularla harcama geçmişlerini detaylı bir şekilde öğrenebiliyor.

Ayrıca, "Bu ay bütçemi aşmadan ne kadarlık giyim harcaması yapabilirim?" gibi sorularla harcama tavsiyesi de alabiliyor. "Maxi'yi günün özeti ile aç" özelliğiyle de kullanıcılar, her güne hesap ve kart bilgileriyle, yakın tarihli ödemelerini ve güncel kur bilgilerini öğrenebilecekleri "Günün Özeti" ile başlayabiliyor.

Maxi'ye 2020'de birçok yenilik eklendi

Geçen yıl kullanıcılara hem vadeli hesap hem de kredi için kişiye özel faiz oranı bilgisini vermeye başlayan Maxi'ye eklenen Kredi Hesaplama yeteneğiyle kullanıcılar, ihtiyaç duydukları tutar ve vade için kendilerine özel faiz oranıyla hesaplanan kredi bilgilerini anında öğrenebiliyor. Ayrıca Maxi, müşterilerin tasarruflarını en doğru şekilde yapabilmeleri adına, tercih ettikleri tutar ve vade süresi için kişiye özel vadeli hesap faiz oranını gösteriyor.

Maxi'ye eklenen bir diğer yenilikle kullanıcılar kredi kartı harcaması yaparken, aynı zamanda tasarruf da edebilmelerini sağlayan "üstü kalsın" talimatlarını İnternet Şubenin yanı sıra İşCep ile de verebiliyor.

Geçen yıl yeni yeteneklerle birlikte İşCep'te loginsiz alana da eklenen Maxi, bankacılık işlemlerinin yanı sıra işlem ücretleri, bankamatik para çekme limitleri gibi 150'nin üzerinde sıkça sorulan bankacılık sorularına da yanıt vermeye başladı. Kullanıcılar, bankacılıkla ilgili sorularını ayrıca Google Asistan, Whatsapp ve Facebook Messenger üzerinden de Maxi'ye sorabiliyor.

Yapay Zeka, İş Bankası, Kredi, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika... İş Bankası'nın kişisel asistanı 'Maxi', 55 milyondan fazla diyalog gerçekleştirdi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Mesut Özil, "Geçmiş ve gelecek" mesajıyla Fenerbahçe formalı fotoğrafını paylaştı Son Dakika: Sosyal medya devi Facebook, Türkiye'ye temsilci atayacak Kayıp düşen kişiye otomobil çarptı, feci kaza kamerada Felç geçiren oyuncu Sabina Toziya, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrıldı Kar nedeniyle kayan kamyonet köprüde asılı kaldı, sürücü mucizevi bir kurtuluşa imza attı Kendisini kahvaltı için uyandıran eşini ve küçük kızını kaynar suyla haşlayan cani koca: Karım bana hakaretler etti, kazara oldu Denizli-Antalya Karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı: 5 kilometre uzunluğunda kuyruk oluştu Itır Esen'in enkaz üzerinde verdiği pozlara tepki yağınca AKUT'tan açıklama geldi
Bakan Çavşuğlu'nun Alman mevkidaşıyla ortak basın toplantısına Mesut Özil diyaloğu damga vurdu Bakan Çavşuğlu'nun Alman mevkidaşıyla ortak basın toplantısına Mesut Özil diyaloğu damga vurdu         
16:04
Kadıköy'de evsiz bir vatandaş sokakta donarak hayatını kaybetti Kadıköy'de evsiz bir vatandaş sokakta donarak hayatını kaybetti         
15:46
Kasımpaşa, Chelsea'den Danny Drinkwater ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı Kasımpaşa, Chelsea'den Danny Drinkwater ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı         
15:17
ABD'de bir kişi korona korkusundan 3 ay havalimanında yaşadı ABD'de bir kişi korona korkusundan 3 ay havalimanında yaşadı         
15:07
Son Dakika! Kartepe'de 13 Ocak'ta kaybolan doktorun cansız bedenine ulaşıldı Son Dakika! Kartepe'de 13 Ocak'ta kaybolan doktorun cansız bedenine ulaşıldı         
14:53
Son Dakika! Bahçeli'den Özdağ'a yapılan saldırıyla ilgili açıklama: Kim neye maruz kalmışsa önce etrafına baksın Son Dakika! Bahçeli'den Özdağ'a yapılan saldırıyla ilgili açıklama: Kim neye maruz kalmışsa önce etrafına baksın         
14:42
Ahmet Özhan 39 yıl sonra Tövbeler Olsun dizisinin kadrosuna dahil oldu Ahmet Özhan 39 yıl sonra Tövbeler Olsun dizisinin kadrosuna dahil oldu         
13:47
Yaptığı tespite gülerek karşı verilmesi Doğu Perinçek'i sinirlendirdi: Haddini bil, otur orada adam gibi Yaptığı tespite gülerek karşı verilmesi Doğu Perinçek'i sinirlendirdi: Haddini bil, otur orada adam gibi         
13:27
Arkadaşı tarafından eve kilitlenen kadını itfaiye ekipleri kurtardı Arkadaşı tarafından eve kilitlenen kadını itfaiye ekipleri kurtardı         
12:28
Sokak köpeklerinin saldırısından kaçmak isteyen kadın çareyi denize atlamakta buldu Sokak köpeklerinin saldırısından kaçmak isteyen kadın çareyi denize atlamakta buldu         
12:18
Kulisleri hareketlendiren iddia: CHP'nin HDP ile yakınlığından rahatsız olan Akşener, yeni ittifak kuruyor Kulisleri hareketlendiren iddia: CHP'nin HDP ile yakınlığından rahatsız olan Akşener, yeni ittifak kuruyor         
12:06
Avladıkları yaban keçisini döner yapıp yerken yakalanan kaçak avcılara 33 bin TL ceza Avladıkları yaban keçisini döner yapıp yerken yakalanan kaçak avcılara 33 bin TL ceza         
11:52
ABD'li sağlık yetkililerinden çok sayıda kişinin alerjik reaksiyon gösterdiği Moderna aşısı için ABD'li sağlık yetkililerinden çok sayıda kişinin alerjik reaksiyon gösterdiği Moderna aşısı için "dağıtımı durdurun" çağrısı         
11:48
Paralar yarın yatmaya başlıyor! Emekliler maaş ve ek ödemelerini zamlı alacak Paralar yarın yatmaya başlıyor! Emekliler maaş ve ek ödemelerini zamlı alacak         
11:41
18 yaşındaki Müslüman gence kargoyla İncil gönderildi, aile şaşkına döndü: Sen mi sipariş verdin? 18 yaşındaki Müslüman gence kargoyla İncil gönderildi, aile şaşkına döndü: Sen mi sipariş verdin?         
10:50
Instagram'dan spor sütyeniyle verdiği pozu paylaşan Hande Erçel, fotoğrafını hemen sildi Instagram'dan spor sütyeniyle verdiği pozu paylaşan Hande Erçel, fotoğrafını hemen sildi         
10:25
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Markus'u Kaan Taşaner, 17 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Markus'u Kaan Taşaner, 17 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı         
19:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2021 16:18:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... İş Bankası'nın kişisel asistanı "Maxi", 55 milyondan fazla diyalog gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei