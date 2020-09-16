Son dakika! İş insanı Suna Kıraç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

İş insanı Suna Kıraç son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Vehbi Koç'un kızı iş insanı Suna Kıraç için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze namazına Eski Başbakan Tansu Çiller, Galatasaray Spor Kulübü eski Başkanı Faruk Süren, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Demet sabancı, Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Fener Rum Patriği I. Bartholomeos, Ali Koç, Ömer Koç ile çok sayıda yakını katıldı. Cenaze namazının ardından İş İnsanı Suna Kıraç'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki Aile Kabristanı'na defnedilecek.

Öte yandan cenazede Suna Kıraç'ın naaşının örtüldüğü kırmızı örtü dikkat çekti. Daha önce Mustafa Koç'un cenazesinde de kullanılan Osmanlı sancağında ise şunlar yazıyor: La ilahe İllallahu el-Melikü'l-hakku'l-mubin Muhammedun resülullah sadiku'l-va'di'l-emin. "Hak ve gerçek olan kainatın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. güvenilir ve sözünde sadık Muhammed, onun elçisidir."