Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir çelik döküm fabrikasında meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden 50 yaşındaki Yıldıray Usta, Alaplı'nın Aydınyayla Köyü'nde toprağa verildi.

Kaza, dün Çayırova'da faaliyet gösteren bir Çelik döküm Fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çayırova, E5 yolunda bulunan bir Çelik döküm fabrikasında kaynakçı olarak çalışan 2 çocuk babası Yıldıray Usta (50) isimli işçi, çalıştığı sırada, bir vincin bir anda kendisine çarpması sonucu ağır yaralandığı belirtildi. Vincin çarpması sonucunda ağır yaralanan Yıldıray Usta, çevrede bulunan iş arkadaşları yardımına koştu. İş yeri yetkililerine haber verilmesi sonrası 112 sağlık ekipleri fabrikaya gelerek Gebze Metical Hastaneye kaldırıldı. Yıldıray Usta, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yıldıray Usta'nın cenazesi Gebze Metical Hastanesi morgundan alınarak memleketi Alaplı'ya götürüldü. Aydınyayla Köyünde saat 11.00'de kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi. - ZONGULDAK