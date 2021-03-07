Kadın girişimci, doğal sabunlarını 5 ülkeye ihraç ediyor - Yeniden - Son Dakika

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İZMİR'de doğal sabun üreticisi Hürriyet Pamuk (48), tekstil sektöründe çalışırken yaşadığı iş kazasının ardından hayatı değişti. Tedaviden sonra tekstil sektörüne dönmeyen Pamuk, evinde tencerede doğal sabun üretmeye başladı. Bugün kendi markasıyla tencerede başladığı sabun üretimini 52 çeşide çıkartarak Dubai, Almanya, Belçika, Romanya ve Amerika'nın da aralarında bulunduğu 5 ülkeye ihracat yapar hale getirdi.

İki çocuk annesi Hürriyet Pamuk' un Uşak'ta çalıştığı firmada 2002'de kazan patlaması sonucu belden aşağısı yandı. Evinden 6 ay dışarıya çıkamadı. Tedavi sürecinde hem sıkıldığı, hem de aile bütçesine katkı amaçlı evinde doğal ürünlerden sabun yapmaya başladı. Zamanla olumlu geri dönüşler alan Hürriyet Pamuk sabun üretmeye başladı ve işini büyüttü. Bugün 52 çeşit sabun çıkaran 'Pamuk', markasıyla Dubai, Almanya, Belçika, Romanya ve Amerika'nın da bulunduğu 5 ülkeye sabun ihraç ediyor. Hürriyet Pamuk, 4'ü kadın 5 kişiye istihdam sağladı.