İş Portföy Yönetimi (İş Portföy) ve J.P. Morgan Asset Management'in (JPMAM) ilk ürünü olan İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon'u piyasaya sürüldü.

İş Portföy'den yapılan açıklamada, JPMAM ile yaptıkları iş birliği sonrası ilk ürünün piyasalardaki yerini aldığı bildirildi.

Yeni iş birliğinin ortaya koyduğu ilk ürün olan İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon; güneş, rüzgar, biyo ve jeotermal enerji gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının sürdürülebilir enerji politikaları doğrultusunda artan kullanımı ile ortaya çıkan küresel ve yerel yatırım fırsatlarına erişim sağlıyor.

İş birliğinin, İş Portföy'ün portföy yönetimi tecrübesini ve JPMAM'ın küresel hisse senedi piyasalarındaki ve yapay zeka alanındaki yetkinliklerini bir araya getirdiği kaydedilen açıklamada, yenilenebilir enerji sektörüne kapsayıcı bir yapıda yatırım olanağı sağlayacak küresel şirketlerin tespit edilmesinin JPMAM'ın İş Portföy'e vereceği danışmanlık hizmeti ile gerçekleşeceği aktarıldı.

Açıklamada, İş Portföy'ün kurucusu ve yöneticisi olduğu Yenilenebilir Enerji Karma Fon'un TEFAS'a üye tüm banka ve aracı kurumlardan alınabileceği ifade edildi.

Fon portföyünün en az yüzde 80'i ile yenilenebilir enerji sektörünün potansiyelini en iyi şekilde yansıtan küresel ve yerel şirketlere yatırım yapılacağı aktarılan açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Dünya çapında politika yapıcıların ve ülkelerin Paris Anlaşması'na uyum sağlama ve küresel ısınmayı 2 derecenin altında tutma kararı sayesinde önümüzdeki dönemde iklim değişikliğiyle mücadelenin artan bir ivmeyle sürmesi beklenmektedir. Fosil yakıt kullanımının azaltılma eğilimine bağlı olarak, yenilenebilir enerji şirketlerinin ürün ve hizmetlerine gelen talebin artması öngörülmektedir. Söz konusu dönüşümü hızlandırmada kritik rol oynayacak olan sanayi, hammadde ve teknoloji sektöründe faaliyet gösteren şirketler yatırımcıların dikkatini çekerken, ilk aşamada, Fon portföyüne seçilecek olan şirketlerin yaklaşık üçte birinin bu sektörlerde yer alması planlanmaktadır."

Açıklamada, yenilenebilir enerji üretimindeki maliyetlerin belirgin şekilde gerilemesinin yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimini fosil yakıtlara kıyasla daha ucuz hale getirdiği belirtildi.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'na göre, son 10 yılda güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi maliyetlerinin sırasıyla yüzde 82 ve yüzde 39 oranında düştüğü kaydedilen açıklamada, "Enerji üretimi fizibilitesi megawatt saat başına 50 dolar ile kömürden elde edilen üretim maliyetinin yarı seviyesine inmiştir. Yenilenebilir enerjinin giderek daha cazip hale gelmesini sağlayan maliyet avantajı, yaşadığımız dünyayı şekillendirecek olan bu temaya yatırımı ön plana çıkarmada önemli bir rol oynamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon'un yatırım yapacağı küresel hisse senetlerinin, enerji sektöründeki dönüşüme bağlı olarak ortaya çıkan yatırım fırsatlarını yansıtmayı hedeflediği bildirildi.

Fon'un yönetiminde yapay zeka da kullanılacak

Fon'un küresel hisse senedi yatırımlarının JPMAM'ın Portföy Yönetimi Çözümleri (Quantitative Solutions) takımının CIO'su Yazann Romahi danışmanlığında gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, Romahi'nin JPMAM'da kantitatif portföy yönetimine odaklanan ve yapay zekaya dayalı yaratıcı yatırım çözümleri geliştirilmesinde uzmanlaşmış bir takımı yönettiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Fon'un yurt içi sermaye piyasalarındaki yatırım stratejilerinin geliştirilmesinde ise İş Portföy'ün portföy yönetimi ekibinin görevli olacağı aktarıldı.

JPMAM'ın ThemeBot adı verilen tescilli tematik robotunun, doğal dil işleme yöntemini (Natural Language Processing) kullanarak 11.000'den fazla küresel hisse senedini gözden geçireceği bildirilen açıklamada, "Bu süreçte haberler, şirket profilleri, araştırma notları ve resmi raporlamalardan oluşan yüz milyonlarca veri kaynağı hızlı bir şekilde analiz edilecek ve likidite, piyasa değeri ve karlılık gibi finansal göstergeleri de dikkate alınarak yenilenebilir enerji temasını en güçlü şekilde yansıtan hisse senetleri tespit edilecek." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon'unda, yenilikçi girişimlerin yanı sıra sektördeki köklü şirketlerin de içinde yer aldığı çeşitlendirilmiş bir portföy ile geniş yelpazedeki şirketlerin bulunacağı belirtildi.

ThemeBot'un, emsal kriterlere göre yenilenebilir enerji sektörünü en iyi yansıtan şirketlerin yatırım havuzuna dahil edilmesini sağlayacağı kaydedilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"ThemeBot'un İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon'a en uygun olabilecek hisse senetlerini belirlemesinin ardından, JPMAM'ın AM Solutions (Quantitative Solutions) takımı ThemeBot'un çıktılarını JPMAM'ın tecrübeli küresel hisse senedi analistleri ile birlikte çalışarak doğrulatacak ve yenilenebilir enerji temasını yansıtacak en uygun hisse senetlerinin portföyde yer alması için ek bir filtre ve kontrol görevi görecek."

İş portföy tematik fon ailesini genişletiyor

İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "PMAM ile iş birliğimizin sektörde örnek bir model teşkil edeceğini ve sektörün standartlarına katkı sağlayacağını umuyorum." ifadelerini kullandı.

Dünyadaki en önemli konulardan birisinin küresel ısınma olduğunu düşündüklerini kaydeden Eraslan, bilimsel çalışmalara göre yerkürenin, mevcut duruma müdahale edilmez ise 2100 yılında bugünden 1,5 derece daha sıcak olacağını hatırlattı.

Eraslan, bu değişikliğe hayvanların yüzde 20'si ve bitkilerin ise yüzde 30'unun uyum sağlayamayacağının tahmin edildiğini aktaran Eraslan, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamda da Paris Anlaşması'na ülkelerin tekrar geri dönüyor olmasından da memnuniyet duyuyoruz. Yenilenebilir enerji ve düşük karbon salınımına uzun süredir önem veren bir şirketiz. Buna yönelik 2017'de yenilenebilir enerji yatırımı yapan girişim sermayesi fonu ve 2018'de Elektrikli Araçlar Karma Fon'u çıkardık. Bizim gibi yatırımcılarımız da gezegenimizin geleceğine önem veriyor. Bu kapsamda, İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon'u kurmaya karar verdik. Fonumuzun küresel hisse senedi seçiminde JPMAM'dan danışmanlık alacağız."

Belirli bir teması olan yatırım fikirlerine giderek artan bir yatırımcı ilgisinin gözlendiğini bildiren Eraslan, bu nedenle geçen dönemde teknoloji, sağlık, elektrikli araçlar ve iş hayatında cinsiyet eşitliğine odaklı önemli sayıda tematik fonu yatırımcılarla buluşturduklarını ve yatırımcıların hayal ettikleri yatırım fikirlerine kolayca erişebilmelerini temin edebilecek fon çeşitliliğini artırmaya başladıklarını ifade etti.

Eraslan, şimdi de JPMAM ile birlikte tematik fon ailesine bir yenisini eklediklerini belirterek, "JPMAM ile iş birliğimizin sektörde örnek bir model teşkil edeceğini ve sektörün standartlarına katkı sağlayacağını umuyorum. Fon'a yüksek ilgi olacağını değerlendiriyor ve getirilerinin yatırımcısını memnun etmesini umuyorum." ifadelerini kullandı.

J.P. Morgan Asset Management İsviçre, Orta Doğu ve Afrika CEO'su Claude Kruzo ise, "İş Portföy ile ortak bir girişimde bulunmaktan ve Türkiye'deki yatırımcıları JPMAM'ın öncü portföy yönetimi hizmetleriyle ilgili yetkinliklerinden faydalandıracak olmaktan dolayı heyecan duyuyoruz. Yenilenebilir enerjiye geçiş süreci küresel ısınmaya karşı verilen mücadelede kritik bir öneme sahip ve yeni kurulan fon, yatırımcılara bu önemli temanın sunduğu potansiyele ortak olma imkanı sunuyor." değerlendirmelerinde bulundu.