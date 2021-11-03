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İŞ YERİ SAHİBİNİN OĞLUNUN ÖLDÜRDÜĞÜ KİRACI MAHMUT SAMİ EVCİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

İŞ YERİ SAHİBİNİN OĞLUNUN ÖLDÜRDÜĞÜ KİRACI MAHMUT SAMİ EVCİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

03.11.2021 17:01

Ramazan EĞRİ İSTANBUL DHABeykoz'da dün iddiaya göre dükkanın boşaltılmasını isteyen iş yeri sahibinin oğlu, çıkan tartışmada kiracı ile yeğenini ve bir çalışanı defalarca bıçakladı.

Ramazan EĞRİ İSTANBUL DHA

Beykoz'da dün iddiaya göre dükkanın boşaltılmasını isteyen iş yeri sahibinin oğlu, çıkan tartışmada kiracı ile yeğenini ve bir çalışanı defalarca bıçakladı. Olay yerinde hayatını kaybeden Mahmut Sami Evci bugün gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Beykoz'da dün saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, dükkan sahibinin oğlu Salim Emre H., uzun süredir kiracıları olan Mahmut Sami Evci'den (48) iş yerini boşaltmasını istedi. Evci, bunun üzerine iç giyim deposu olarak kullandığı iş yerini boşaltmaya başladı. Dün akşam saatlerinde iş yerine gelen Salim Emre H., kiracısı ile tekrar tartıştı. Ardından Salim Emre H., elindeki bıçakla kiracısı Mahmut Sami Evci, yeğeni Halit Evci ve bir çalışanı defalarca bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Saldırgan, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanırken hayatını kaybeden 4 çocuk babası Mahmut Sami Evci'nin cenazesi bugün adli tıp kurumundan alınarak Üsküdar Çilehane Camii'ne getirildi. Cenazeye Evci'nin ailesi ve çok sayıda yakını katıldı. Mahmut Sami Evci'nin cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Alemdağ Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze töreninde gözyaşlarını tutamayan Evci'nin ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.

LANET OLSUN SENİN KİRANA DA MÜLKÜNE DE

Cenazeye katılan Bekir Göksel, Bir insanın hayatı bu kadar basit mi. 4 tane yetim bıraktı. Sadece gel bıçağı sok çıkart. Neymiş hapçıymış. Bu kadar basit mi insan hayatı. Dün neymiş bir anda kirayı yüzde yüz artırıyormuş. Lanet olsun senin kirana da parana da puluna da mülküne de. Sayın İçişleri Bakanım size yalvarıyorum, ne olur, adalet yerini bulsun Dedi.

Mahmut Sami, Cenaze, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İŞ YERİ SAHİBİNİN OĞLUNUN ÖLDÜRDÜĞÜ KİRACI MAHMUT SAMİ EVCİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İŞ YERİ SAHİBİNİN OĞLUNUN ÖLDÜRDÜĞÜ KİRACI MAHMUT SAMİ EVCİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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