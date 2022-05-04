Son dakika! İŞ YERİNDE BAŞINA HALAT ZİNCİR ÇARPAN İŞÇİ, YÜZDE 80 ÖLÜM RİSKİNE RAĞMEN HAYATA TUTUNDU - Son Dakika

Hidrolik makine teknikeri olan 44 yaşındaki Cevat Çelebi'nin alın kemiği, iş yerinde hızlı bir şekilde çarpan halat zincirle parçalandı. Ağır darbe aldığı için Çelebi'nin yüzde 80 ölüm riski olduğunu belirten Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Yakup Çil, buna rağmen hayata tutunduğunu ve gerçekleştirdikleri zorlu ameliyatın ardından hem sağlık hem de estetik görünüm açısından hiçbir probleminin kalmadığını söyledi.

Silivri'de bir geri dönüşüm fabrikasında çalışan 2 çocuk babası Cevat Çelebi, iki hafta önce iş kazası geçirdi. İş yerinde bir makineden forklift ile parça çıkartılmaya çalışılırken kafasına hızlı şekilde halat zincir çarpan Çelebi, aldığı sert darbe ile olduğu yere yığıldı. Acilen hastaneye kaldırılan Çelebi'ye ilk müdahale yapıldı. Alın kemiğinin parçalanması nedeniyle zorlu bir ameliyat geçirmesi gereken Çelebi için ailesi, acilen doktor araştırmaya başladı. Ardından İSÜ Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi'nde Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Yakup Çil tarafından gerçekleştirilen 5 saatlik operasyona alınan Çelebi hem yaşam tehlikesini atlattı hem de alnında veya yüzünün herhangi bir yerinde iz kalmadan taburcu oldu.

'BEYİN ÇOK CİDDİ HASAR GÖREBİLİRDİ'

Bu tür kırıkların ciddi travmalar sonucunda oluşacağını belirten Doç. Dr. Yakup Çil, 'Bu kemik, kırıldığı zaman direkt beynin arka tarafına doğru olduğu için hastamızın beynine çok ciddi bir zarar verebilirdi. Yani hastamızda aslında çok ciddi bir travma sonrası; çok parçalı, çökme kırığı meydana gelmiş olmasına rağmen beyninin zarar görmemesi çok büyük bir şans oldu. Yüzde 80 ölüm riskine rağmen hayata tutundu' dedi.

'BU TÜR VAKALARDA YAPILAN KESİ ÖNEMLİ'

Alında bulunan kemik kırıklarına ulaşabilmek için 'bikoronal' adı verilen saçlı deri içerisinden yapılan özellikli bir kesi yapılması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Çil, 'Bu kesi ile hastanın yüz bölgesindeki damar ve sinir yapılarına zarar vermeden, kozmetik olarak da saçlı deri içerisinde kalarak belli olmayacak bir kesi yapılmaktadır. Özel kesi ile çok parçalı kırık hattına ulaşılarak puzzle gibi kırık hatları plak ve vidalarla tespit edilmektedir. Böylece hastada oluşabilecek fonksiyonel ve kozmetik problemlerin önüne geçilmiş olunmaktadır. Hastamızda da bu işlemi uyguladık' açıklamasını yaptı.

'PARÇALAR BİRLEŞTİRİLMESE BEYİN APSESİ OLUŞABİLİRDİ'

Operasyon sonrası hasta kemiklerinin tamamen yerine oturduğunu belirten Doç. Dr. Çil şu bilgileri verdi:

'Eğer kemik parçaları birleştirilmemiş olsaydı hasta, çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalabilirdi. Göz bölgesinde beyin apsesi gibi ciddi enfeksiyonlar oluşabilirdi. Ancak şu anda hastanın durumu gayet iyi. Ameliyat sonrası hemen yürümeye ve yemek yemeye başladı. Takibine de devam edeceğiz.'

'YÜZÜMDE İZ OLMAMASI ÇOK İYİ'

Zincirin alnına vurmasıyla büyük acı yaşadığını belirten Cevat Çelebi, o an tamamıyla kendini kaybettiğini ve o anda öleceğini düşündüğünü söyledi. İlk müdahalesinin ardından iyi bir plastik cerrahı bulmaya çalıştıklarını ifade eden Çelebi, 'Ameliyat çok riskliydi. Ama gereken tüm şartları kabul ettim. Operasyon çok başarılı geçti. Şu anda hem sağlığım çok iyi hem de yüzümde iz yok. Bu çok iyi oldu. İşime de devam edebileceğim. İki kızım da evde beni dört gözle bekliyor. Hemen onların yanına gideceğim. Doktoruma çok teşekkür ediyorum' dedi.