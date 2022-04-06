Bilecik'te bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik'te bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

06.04.2022 21:53

Bilecik'te bir binanın ikinci katındaki mağazada çıkan yangın hasara neden oldu.

Bilecik'te bir binanın ikinci katındaki mağazada çıkan yangın hasara neden oldu.

İstiklal Mahallesi Çalış Sokak'ta bulunan 8 katlı bir binanın ikinci katındaki mağazada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark edenler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Bilecik'te bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Bilecik'te bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Bilecik'te bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Bilecik'te bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Bilecik'te bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Bilecik'te bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

YORUMLAR
500
Pansiyonun en üst katında çıkan yangın söndürüldü Pansiyonun en üst katında çıkan yangın söndürüldü Son dakika haberleri! Bolu'da çıkan ev yangını söndürüldü Son dakika haberleri! Bolu'da çıkan ev yangını söndürüldü

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik'te bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


Son Dakika
21:55 Ünlü oyuncu Zafer Algöz zamlardan dolayı aldığı otomobil kararı şaşırttı!
21:23 Barcelona'nın hocası Xavi'den canlı yayında Galatasaray itirafı!
21:08 Dünya, Ekvador'da binlerce kişilik hapishanede yaşananlarla çalkalanıyor!
20:52 Fenerbahçe'yi eleyen Vakıfbank, Şampiyonlar Ligi'nde finalde
20:40 Ankara'da evli kadın 74 ayrı kişiyle ilişki yaşadı, çocuklara taciz iddiası kan dondurdu
20:25 Nobel ödüllü yazarımız Orhan Pamuk, 10 yıllık sevgilisi Aslı Akyavaş'la evlendi!
20:19 "Kocanı nasıl öldürürsün" adlı kitabı yazdı! Kocasını öldürdüğü şüphesiyle cezaevine gönderildi
20:17 Zlatan Ibrahimovic futbolu bırakıyor!
20:11 Koronavirüs nedeniyle 41 kişi vefat etti, 10 bin 314 yeni vaka tespit edildi
19:37 Stephen Hawking'in kıyamet senaryosuyla ilgili ürküten gelişme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 22:13:09. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement