Son dakika: İş yerinde uyuşturucu sattığı belirlenen kişi, gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika: İş yerinde uyuşturucu sattığı belirlenen kişi, gözaltına alındı
04.11.2020 12:36
Son dakika haberi... BURSA'da jandarma ekipleri, iş yerinde uyuşturucu sattığı belirlenen E.Ö.'yü (38), gözaltına aldı.
BURSA'da jandarma ekipleri, iş yerinde uyuşturucu sattığı belirlenen E.Ö.'yü (38), gözaltına aldı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yıldırım İlçesi Vakıf Mahallesi'nde E.Ö.'nün iş yerinde uyuşturucu sattığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçe ekipler, bu sabah şüphelinin iş yerine operasyon düzenledi. Narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda 224 tablet uyuşturucu hap, 2 uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan E.Ö. Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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