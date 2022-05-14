Son dakika: İş yerinden 3,5 ton demir çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika: İş yerinden 3,5 ton demir çalan şüpheli tutuklandı

14.05.2022 15:01
Son dakika: İş yerinden 3,5 ton demir çalan şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri... Niğde'de bir iş yerinden demir çaldığı tespit edilen şahıs tutuklandı.

Niğde'de bir iş yerinden demir çaldığı tespit edilen şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir iş yerinden 3,5 ton demir çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler; hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen M.Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Çaldığı demiri satın aldığı belirlenen hurdacı hakkında da 'hırsızlık malı satın almak' suçundan adli işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.Ş. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. - NİĞDE

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Emniyet Müdürlüğü, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: İş yerinden 3,5 ton demir çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: İş yerinden 3,5 ton demir çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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