Eyüpsultan'da bir iş yerinden bahşiş kutusunu çalan şahıs, güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
Edinilen bilgilere göre olay Alibeyköy'de yaşandı. Sabaha karşı iş yerinin kilidini kırarak içeri giren zanlı, bahşiş kutusunu çaldı. Sabah dükkana gelen iş yeri sahibi, polise ekiplerine haber verdi. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, güvenlik kamera görüntülerini izleyerek zanlının kimliğini tespit etti. Zanlı aynı gün Güzeltepe Mahallesi'nde yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika: İş yerinden bahşiş kutusu çalan zanlı kamerada - Son Dakika