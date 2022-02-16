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Son dakika: İş yerinden bahşiş kutusu çalan zanlı kamerada - Son Dakika

Son dakika: İş yerinden bahşiş kutusu çalan zanlı kamerada

16.02.2022 16:14
Son dakika: İş yerinden bahşiş kutusu çalan zanlı kamerada

Edinilen son dakika gelişmesine göre Eyüpsultan'da bir iş yerinden bahşiş kutusunu çalan şahıs, güvenlik kamerasına yansıdı.

Eyüpsultan'da bir iş yerinden bahşiş kutusunu çalan şahıs, güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre olay Alibeyköy'de yaşandı. Sabaha karşı iş yerinin kilidini kırarak içeri giren zanlı, bahşiş kutusunu çaldı. Sabah dükkana gelen iş yeri sahibi, polise ekiplerine haber verdi. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, güvenlik kamera görüntülerini izleyerek zanlının kimliğini tespit etti. Zanlı aynı gün Güzeltepe Mahallesi'nde yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

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Eyüpsultan, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: İş yerinden bahşiş kutusu çalan zanlı kamerada - Son Dakika


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